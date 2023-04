LORTIE, Louis



À Valleyfield, le mercredi 29 mars 2023 est décédé, à l'âge de 77 ans, Louis Lortie, époux de feu Denise Legault.Précédé de ses enfants Yves et France, il laisse dans le deuil son fils Stéphane, sa soeur Renée, ses petits-enfants Mélanie, Sébastien, Cynthia, Jean-Philippe, Mathieu, Marie-Ève, Roxanne et Julie ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune funérailles.