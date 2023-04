DARCY, Robert



Le 10 mars 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Robert Darcy, époux de Mme Micheline Leduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Cécile (feu Roger), ses frères et soeurs Lise (Charles), Diane (Richard), Raymonde (Jacques), Yves (Lise), Alain (Lorraine), Suzanne (Gery) et Richard (Linda), son beau-frère Robert (feu Françoise), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 14 avril 2023 à 11h en l'église Ste-Rose-de-Lima à L'île-Perrot (300, boul. Perrot). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.