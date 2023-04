PETIT, Guy



À l'Hôpital Sacré-Coeur,, monsieur Guy Petit nous a quittés en douceur le 25 mars dernier. Il est le fils de feu Télesphore Petit et de feu Marie-Anne Pauzé. Il rejoint son épouse Yolande Chaudier et sa fille Denise.Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Caspar), Ginette (Mario) et André (Madeleine), ses petits-enfants : Brigitte, Martine, Pascal, Yanik, et en famille élargie, Myriam et Marie-Anick, ses arrière-petits-enfants : Frédéric, Jérémy, Nathan, Raphaël, Léane, Zoé, Caia, Danik et Karel, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Lucille ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous souhaitons rencontrer amis et famille aux146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2le samedi 15 avril 2023 de 13h à 16h. Un hommage suivra dès 16h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sacré-Coeur pour les excellents soins prodigués, ainsi que le personnel du Domaine des Forges à Sainte-Rose.Prière de ne pas envoyer de fleurs.