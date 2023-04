PELLETIER, Serge



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Serge Pelletier, survenu le 5 mars 2023, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de feu Thérèse D'Amour et le conjoint de madame Francine Lacombe.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Patricia (Pierre) et Dominique (Sylvie), ses petits-enfants Michaël (Caroline), Alexandre et Joanie (Dominic), ses arrière-petits-enfants William, Alicia et Raphaëlle, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-sooeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 avril 2023, de 13h à 17h à laUne cérémonie sera célébrée à 17h, en la Chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via