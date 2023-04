Anges du verglas

Pour plusieurs, l’arrivée du printemps n’est pas le 20 ou le 21 mars, mais bien le week-end de Pâques.

On y est, mais avant, il fallait manger une méchante claque en arrière de la tête avec cette tempête de verglas. Un petit rappel amical nous signifiant qu’il n’y a peut-être plus beaucoup de neige au sol, mais qu’il y a encore du gel dans l’air et qu’une simple pluie peut devenir dévastatrice. Ce fut le cas.

Il s’installe alors un sentiment d’impuissance assez unique.

On ne peut rien faire. Les pompiers, les flics, les services d’urgence, les émondeurs ne peuvent que regarder ou travailler en réaction.

Même chose pour Hydro lorsque ça pète à gauche alors qu’on regarde à droite.

La prévention ? Comment prévenir qu’un arbre, sous le poids de la glace, va se fendre en deux ? Que ses branches s’affaisseront sur les bagnoles, bloqueront les routes, écraseront des bâtiments ?

APRÈS LA PLUIE...

On ne peut à peu près rien contre ce phénomène qui est très canadien, québécois. Des crises qui sont juste assez rares pour qu’on ne puisse pas s’y habituer.

Toutefois, on peut et il faut saluer le travail et remercier ceux et celles qui vont au combat. Les intervenants qui montent dans les poteaux, les pylônes quand le danger subsiste encore. Les autres appelés sur des scènes imprévisibles, tellement inhabituelles et incontrôlables.

Oui, le rétablissement de l’électricité et le retour à la normale peuvent se faire attendre, mais ne nous impatientons pas, il y a pire. Salut et merci à tous ceux et celles qui œuvrent à redresser la situation. Le temps des bourgeons et des BBQ s’en vient.

TI-PAQUET

Guy de Rosemère : « J’espère qu’y élimineront pas les bagarres à la boxe... »

Manon m’a encore bien eu le premier avril dernier avec son « je vais être prête dans 5 minutes ».

On adore les redoux, mais on déteste les refroids.

À quand le sirop d’érable zéro sucre ?

Nouveau jeu vidéo québécois. Faut que tu pognes le soleil.

Le joueur préféré de Réjan Houle est maintenant Raphaël Harvey-Pinotte.

Nouvel adage : L’avenir est à ceux qui textent tôt.

« Vous souvenez-vous de l’époque où on se rendait en finale de la coupe Stanley ? » (Dominique Ducharme)

Ça y est ! À l’infirmerie du Canadien, on a maintenant quatre trios.

Et je vous souhaite de beaux nids de poule en chocolat...