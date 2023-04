Voici pourquoi vous devriez éviter les lys si vous avez un chat

En ce week-end de Pâques, les fleurs sont souvent à l’honneur, dont les lys, mais attention... Si vous achetez des fleurs à quelqu’un qui a un chat ? Demandez au fleuriste de ne pas y mettre de lys.

• À lire aussi: Après le verglas, le printemps et la douceur s’installent enfin!

Certains lys comme le lys de Pâques, le lys asiatique et l’hémérocalle sont reconnus pour être des plantes très toxiques pour les chats, car ils causent une insuffisance rénale aiguë lorsqu’ingérés. Les autres lys ne sont pas bénins pour autant. Il faut donc savoir les reconnaître et les éviter, surtout quand votre minou est un grignoteur de plantes. Alors, comment savoir quel lys redouter ?

Le ASPCA Animal Poison Control Center, un des centres antipoison pour animaux les plus réputés en Amérique du Nord, a récemment publié une affiche pour aider les propriétaires d’animaux, et particulièrement de chats, à identifier les différents genres de lys. Les deux premiers genres (1 et 2) sont très toxiques, donc à éviter à tout prix avec les chats. Les autres (3, 4 et 5) peuvent aussi causer des problèmes de santé divers, mais sont plus rarement impliqués dans les intoxications. Voici ce qu’il faut savoir.

1. Lys (du genre Lillium)

Un classique dans les bouquets ! Les lys du genre Lilium incluent le lys de Pâques ; le lys tigré, le lys asiatique ou oriental (Casablanca, Stargazer) et le lys oriental hybrides et sont tous extrêmement toxiques pour les chats qui en grignotent. N’importe quel bout de la plante (tige, feuille, fleur, etc.), incluant les pollens, peut provoquer une insuffisance rénale aiguë, et ce, même en petite quantité. L’eau dans lequel baigne la fleur peut aussi être toxique pour les chats qui en boivent. Les traitements de décontamination doivent être entrepris chez un vétérinaire rapidement après l’ingestion même en l’absence de symptômes si on veut prévenir le pire, car une fois les reins atteints, les chances sont moins bonnes. Un conseil d’ami pour les amoureux de chats : il vaut mieux ne pas avoir de lys de cette catégorie chez vous ! Ouvrez bien l’œil si on vous offre un bouquet.

2. Lys d’un jour ou hémérocalle (genre Hemerocallis)

C’est exactement la même chose pour le lys d’un jour appelé hémérocalle que l’on retrouve souvent dans les plates-bandes un peu partout : il est extrêmement toxique pour les chats et agit comme les lys du genre Lillium. Heureusement, ils ne se retrouvent pas dans les bouquets leur floraison étant éphémère.

Photo Adobe Stock

3. Spathiphyllum ou lys de la paix (genre Spathiphyllum)

C’est une plante que l’on voit souvent dans nos maisons. Elle contient des cristaux d’oxalates insolubles qui sont relâchés quand elle est mâchouillée. Elle cause de l’irritation et des brûlures dans la bouche et le système digestif, provoquant douleur, salivation excessive, vomissements et diarrhée. Il est rare que ces plantes causent de graves problèmes, car le chat arrête rapidement de les manger.

4. Muguets ou lys des vallées (genre Convallaria)

Qui ne connaît pas les jolis muguets qui envahissent nos plates-bandes et qui sentent si bon ? Mais, ils contiennent des cardénolides, très toxiques, qui peuvent induire des anomalies du rythme cardiaque si ingérés. Heureusement, les chats ne semblent pas en raffoler et ils ne sont pas utilisés dans les bouquets chez le fleuriste.

5. Lys Calla ou lys trompette (genre Zantedeschia)

Les beaux Callas contiennent malheureusement des cristaux d’oxalates tout comme le lys de la paix.

Existe-t-il un lys non toxique pour un bouquet ?

Oui ! Le lys péruvien, aussi appelé lys des Incas ou alstrœmère (genre Alstromeria), n’est pas vraiment toxique pour les chats même si parfois, il peut causer un inconfort digestif.