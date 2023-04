GAGNON, Adrien



Le 29 mars 2023 est décédé Adrien Gagnon, de Montréal, Québec, à l'âge de 41 ans.Fils de Anne Bossy et de Pierre Gagnon. Il est né en 1981, à Dollard-des-Ormeaux. Il était à la fois l'incarnation d'un gentleman et d'un philosophe. Sa bonne humeur et son humour continueront à résonner en nous.Sa mère Anne et sa soeur Martine vous invitent le lundi 10 avril 2023 à compter de 15h pour une célébration de la vie de Adrien. La cérémonie débutera à 16h à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEVeuillez vous joindre à nous pour commémorer sa vie.