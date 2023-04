DEMERS, Paul



De Laval, le 3 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Paul Demers, époux de Mme Renée Hudon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Andrée, ses petits-enfants Mathilde et Émile, sa soeur Cécile (Marcel), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 avril de 14h à 15h à :3827 boul. Sainte-Rose, Laval, Qc, H7P 4G1Les funérailles auront lieu le jour même à 15h.En lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.