Ben Affleck connaît « toutes » les chansons de Jennifer Lopez

Ben Affleck est sans nul doute le plus grand fan de sa femme, Jennifer Lopez.

Lors d'une récente entrevue pour le podcast Smartless, le co-animateur Jason Bateman a demandé au réalisateur d'AIR s'il connaissait chacune des chansons de son épouse.

« Je connais toute sa musique, a-t-il répondu. J'adore sa musique, elle est géniale, et je connais tout, merci. »

Ben Affleck a ensuite indiqué qu'elle avait écrit deux chansons en son honneur, l'une intitulée Dear Ben, et l'autre, qui devrait sortir cette année, Dear Ben pt. II.

« Les chansons qui ont été écrites sur moi ont été écrites par la plus grande interprète de l'histoire du monde, Jennifer Lopez. Je ne sais pas si elles parlent exactement de moi. Elles sont peut-être juste inspirées de moi parce qu'il y a des choses négatives dedans. Elle est incroyable », a poursuivi l'acteur de 50 ans.

Les deux vedettes se sont rencontrées au début des années 2000 et se sont séparées en 2004 après de brèves fiançailles. L'acteur et la chanteuse se sont cependant remis ensemble en avril 2021 et se sont mariés en juillet 2022.

Et quant à savoir s'il lui arrivait de se sentir « inadéquat » en comparaison à la superstar, Ben Affleck a affirmé qu'il était toujours émerveillé par les exploits de Jennifer Lopez. « Il faut un grand homme pour ne pas se sentir inadéquat face aux nombreuses choses que ma femme a accomplies. Je ne me sens pas mal dans ma peau, a-t-il ajouté. Je n'ai pas une faible estime de moi-même, enfin, si, je cherche un peu les compliments. Non, la vérité est qu'elle est incroyable. »