ROCHETTE, Rolande



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Rolande Rochette survenu à Montréal le 29 mars 2023. Fille de feu Louis Rochette et de Rose-Délima Vermette, épouse de feu Lomer Quesnel. Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Serge Vinette), Michel (Jocelyne Lemay), ses petits-enfants Cédric (Karine Desmeules), Reno (Karine Bélair), ses arrière-petits-fils Kevin et Loïk, sa belle-soeur Léona Fleury, plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 avril 2023 13h à 16h30 au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur serait apprécié en la mémoire de Rolande Rochette.