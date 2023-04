NADON, André



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur André Nadon (comptable agréé) survenu le 2 avril dernier.Époux aimant de Madame Marilyn Lachapelle, il laisse également dans le deuil ses enfants, Perry, Carole, Chantal (Pierre Harvey) et Jean (Mélanie Chabot), ses petits-enfants, Ludwig (Alice), William (Catherine), Frédérique, Kim (Eric) et Scarlett, ses deux arrière-petits-enfants, Ulrick et Kaylann, son frère Robert (Jacqueline), Johanne Fournier ainsi que plusieurs autres parents et amis.André fut le pilier de trois grandes entreprises : le bureau de comptable Nadon Dagenais & Associés à Montréal, le restaurant Au Petit Poucet à Val-David et la Résidence Riviera à Laval.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Riviera pour les excellents soins ainsi que de l'affection et le soutien qu'il a offert à monsieur Nadon et sa famille. Ces gestes d'empathie ont été d'un grand réconfort dans ces moments difficiles.La famille vous accueillera à l'église Saint-Eustache, située au 123, rue Saint-Louis à Saint-Eustache, le vendredi 14 avril 2023 dès 12h30, les funérailles seront célébrées à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Résidence Rivierahttps://www.chsldresidenceriviera.com/chsld/fondation