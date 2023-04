BRISSETTE, Jacqueline

(née Bénard)



À l'hôpital Pierre-Boucher, à l'âge de 90 ans, le 3 avril 2023, est décédée madame Jacqueline Bénard, demeurant à Sainte-Julie.Elle laisse dans le deuil son époux Jacques Brissette, ses filles Micheline, Liliane (Philippe) et Sylvie (Stéphane), ses petits-enfants et leurs conjoints Guillaume, Andréanne, Gabriel, Marianne, Annie, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Lise, ses belles-soeurs Gabrielle et Suzanne ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances auSAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7450-467-4780 www.salondemers.cale samedi 15 avril 2023 entre 13h et 15h, suivi d'une liturgie au salon à 15h et d'un goûter entre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.