CARON, Huguette

(née Chartrand)



De Sainte-Thérèse, le 20 mars 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Huguette Chartrand, épouse de M. Norbert Caron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Guy), sa petite-fille Jacynthe Paradis (Jonathan) ainsi que ses arrière-petits-enfants, Félix et Maxyne.Elle laisse également ses frères, sa soeur, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 16 avril de 13h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Un merci spécial au personnel du 1er étage, aile 2, du CHSLD Drapeau-Deschambault pour leur soutien et leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.