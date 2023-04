Dans une équipe d’étoiles montantes de basketball après un remplacement des hanches

Pratiquement incapable de marcher il y a deux ans en raison de ses hanches malades, un jeune de 16 ans vient de réussir l’exploit d’être nommé sur une équipe d’étoiles montantes du basketball québécois.

Victime du délestage durant la pandémie de COVID-19, Christophe Paré a finalement pu subir en 2021 une chirurgie de remplacement de ses hanches.

Comme bon nombre de Québécois, il a dû attendre près d’un an avant de passer sous le bistouri.

Atteint d’une rare maladie infantile, son articulation était nécrosée et provoquait une intense douleur qui le forçait à demeurer inactif.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

L’opération a permis au jeune gaillard de 6 pi et 10 pouces de mettre fin à ses souffrances et de réaliser son rêve de jouer au basketball. « Tout est possible, il faut juste être patient et travailler fort ! » lance l’adolescent, le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Il souhaite que ce message soit entendu par d’autres jeunes qui sont aux prises avec des problèmes de santé.

Non seulement Christophe Paré a repris le sport, mais il est même au nombre des joueurs choisis sur l’une des deux équipes d’étoiles du circuit québécois qui s’affronteront cette fin de semaine à Montréal à l’occasion du Game Point All-Star Weekend.

Étudiant en cinquième secondaire, il a aussi été recruté par le Collège Dawson, à Montréal, pour poursuivre son parcours sportif l’an prochain.

Réapprendre à marcher

« Il faut toujours garder nos rêves et ne pas oublier que tout peut arriver en l’espace de deux ans », renchérit-il.

Photo fournie par Isabelle Melançon

Mais les deux dernières années n’ont pas pour autant été de tout repos pour le jeune homme.

Il a dû complètement réapprendre à marcher après sa chirurgie des hanches. Puis, ce fut la remise en forme. Il partait de loin et devait rattraper le temps perdu.

Originaire de L’Assomption, Christophe Paré a même accepté de quitter ses proches au cours des derniers mois pour aller vivre dans une famille d’accueil de Saint-Lambert, afin de joindre l’équipe de basketball D1 du Collège Durocher.

Le « match de sa vie »

Ironiquement, son dernier match des séries éliminatoires a eu lieu deux ans, jour pour jour, après son opération. Ce fut d’ailleurs « le match de sa vie ».

« Je ne pouvais pas marcher, je rêvais de jouer au basket, mais je n’avais pas la possibilité à cause de mon physique et, en deux ans, j’accomplis mon rêve et je joue au basket avec une équipe que j’aime, je n’aurais pu demander mieux ! », insiste le jeune homme, qui peine encore à croire ce qui lui arrive.

La motivation de plus

Privé de sport durant plusieurs années en raison de sa maladie, l’adolescent est convaincu que l’enfer qu’il a traversé lui aura finalement donné une force supplémentaire pour redoubler d’efforts et se dépasser.

« Quand on part d’un rêve qu’on n’avait pas la possibilité d’accomplir et qu’on se fait donner la possibilité de jouer au basket et de performer au niveau qu’on veut, c’est là que la motivation, on en a plus que les autres, c’est certain. »

Les prothèses de Christophe Paré ont une durée de vie de 40 ou 50 ans. Il a donc plusieurs années devant lui pour se concentrer sur sa passion, avant de penser à la prochaine opération.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Et maintenant qu’il a réalisé un rêve, le prochain objectif est de taille : évoluer pour une équipe universitaire américaine de la NCAA. On lui souhaite bonne chance.