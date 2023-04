Canadien: des rappels pour Corey Schueneman et Cayden Primeau pour faire face aux Leafs

TORONTO | Sean Farrell se retrouvait à la ligne bleue et Daniel Harvey, un responsable du vidéo, occupait le filet du deuxième gardien. Cette séance matinale au Scotiabank Arena illustrait bien la saison du Canadien où les blessures ont miné l’équipe.

Mais le Canadien comptera bien sur six défenseurs et deux gardiens pour cette visite au pays des Maple Leafs. Après l’entraînement matinal, Martin St-Louis a confirmé les rappels d’urgence du défenseur Corey Schueneman et du gardien Cayden Primeau.

Schueneman et Primeau ont fait un détour par Laval vendredi soir pour offrir un coup de pouce au Rocket. Malgré du renfort pour le Rocket, ils ont subi un revers de 5 à 4 contre les Monsters de Cleveland, une équipe avec qui ils se battent pour une place en séries.

« Non, ce n’est pas plus difficile mentalement même s’il y a plusieurs absents, a noté le centre Jake Evans. Je trouvais ça agréable de voir Dan, un de nos entraîneurs pour le vidéo, sur la patinoire. Il a réalisé de bons arrêts ce matin. Nous cherchons à avoir du plaisir même s’il n’y a plus d’enjeu. »

Pour ce 80e match de la saison, St-Louis aura un objectif simple, mais difficile à réaliser contre une équipe bien rodée comme celle des Maple Leafs.

« J’ai déjà un bon échantillon du caractère de mes gars, mais je veux voir l’équipe offrir un autre bon match, a dit St-Louis. On doit jouer comme au dernier match contre les Capitals. J’aimerais revoir la même énergie. Ce n’est pas une question d’être parfait, mais plus de garder les bonnes intentions contre une très bonne formation. »

Un visiteur attentif

Carey Price a fait le voyage avec ses coéquipiers à Toronto. Le numéro 31 a regardé l’entraînement des siens au banc de l’équipe des visiteurs. Il n’a pas fui sa maison en raison des nombreuses pannes de courant au Québec.

« C’est impossible qu’il manque de courant, c’est certain qu’il a une génératrice », a répliqué avec le sourire Brendan Gallagher.

« J’étais heureux de voir Carey sur le banc, c’était agréable, a renchéri St-Louis. Quand Carey est près de l’équipe, c’est juste du positif. »

Du côté des Maple Leafs, Sheldon Keefe offrira une soirée de repos à deux de ses meilleurs défenseurs, Morgan Rielly et T.J. Brodie. Blessé légèrement face aux Bruins jeudi à Boston, l’ailier Calle Jarnkrok sera aussi absent.

Ilya Samsonov aura le départ pour les Leafs. Il sera confronté à Samuel Montembeault.

La formation probable du CH

RHP-Suzuki-Armia

Gurianov-Drouin-Gallagher

Hoffman-Evans-Pitlick

Pezzetta-Tierney-Ylönen

Matheson-Barron

Edmundson-Wideman

Schueneman-Kovacevic

Montembeault

Primeau

La formation des Maple Leafs

Bunting-Matthews-Marner

Tavares-O’Reilly-Nylander

Kerfoot-Acciari-Simmonds

Aston-Reese-Kampf-Lafferty

McCabe-Holl

Gustafsson-Schenn

Giordano-Liljegren