Du soleil et un peu de nuages sur le Québec samedi

Après le verglas qui a frappé des secteurs du Québec dans les derniers jours, les rayons de soleil se feront ressentir sur la province, et ce pour les prochains jours.

Pour le Grand Montréal, région principalement touchée par cette crise du verglas, on peut s’attendre à des vents d’ouest atteignant les 20 km/h en ce début de journée, avec une température montant à 5. Celle-ci pourrait d’ailleurs monter jusqu’à 14, avec une alternance de soleil-nuage, dans les trois à quatre prochains jours.

Le soleil sera tout aussi présent aujourd’hui dans l’ouest du Québec, nommément l’Abitibi – Témiscamingue et l’Outaouais.

Si les conditions seront similaires pour la grande partie du Centre-du-Québec, quelques nuages viendront partiellement camoufler le soleil du côté de la Mauricie – Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale et d’une partie de la Chaudière-Appalaches. Vers le nord, on constate du soleil et des nuages du côté du Saguenay – Lac-Saint-Jean, avec notamment une probabilité d’averse de neige s’élevant entre 30 et 40%, par endroits.

À l’est de Québec, alors que la portion nord du fleuve Saint-Laurent brillera sous le soleil, c’est plutôt la portion sud qui verra apparaître les nuages, aujourd’hui: ils se feront particulièrement sentir en se dirigeant vers l’est, à savoir la région de Murdochville et le parc national de la Gaspésie. Les probabilités d’averses de neige s’élèvent jusqu’à 40%. La région de Matane verra aussi des conditions similaires. Au nord, les villes de Baie-Comeau et de Sept-Îles verront le refroidissement éolien chuter aussi bas que –17, en début de journée.

Enfin, les villes nordiques de Schefferville et de Fermont verront elles aussi du soleil et des nuages sur l’ensemble de la journée, avec un refroidissement frôlant les –30.