GAUDETTE, Marcel



À Montréal, le jeudi 23 mars 2023 est décédé, à l'âge de 88 ans, M. Marcel Gaudette, époux de feu Mme Yolande Thibault.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Pierre) et Sylvain (Gisèle), ses deux petits-enfants Katherine et Frédérick, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et son beau-frère, ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 14 avril 2023 dès 14h. Un hommage aura lieu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.