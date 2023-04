BERGERON, Rémi



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Rémi Bergeron, survenu le 27 mars 2023 à l'âge de 81 ans à Saint-Hubert.Il laisse dans le deuil ses enfants Nancy, François (Caroline Larivière) et Éric, ainsi que ses petits-enfants Rosalie, Léa et Olivier. Il est également regretté par ses frères et soeurs feu Cécile (Guy Coulombe), feu Hormidas (feu Madeleine Nadeau), feu André (Florence Dupuis), feu Jeanne d'Arc (feu Julien Tremblay), feu Marcel (feu Jacqueline Manseau), Wilfrid, Marielle (feu Berchmans Benoit), Thérèse (feu Jean-Marc Fournier), feu Justin (Cécile Lefebvre), Jean-Guy (Madeleine Turcotte) et Robert (Monique Millot), ainsi que par plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Rémi aimait la randonnée en VTT, les fêtes et les rencontres. Il était également connu pour son travail acharné dans l'immobilier, s'occupant de nombreux immeubles et étant respecté pour son professionnalisme et son dévouement.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 avril 2023 de 10h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 8145 chemin de Chambly, Saint-Hubert, Qc, J3Y 5K2. Une courte célébration suivra à 14h00 au même endroit.