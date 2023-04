LAPOINTE, Robert



À Montréal, le 20 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Robert Lapointe, époux de feu Suzanne Levert et père de feu Marc-André Lapointe, à la suite d'un tragique incendie à son domicile.Il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Michel et ses enfants Rosalie et Renaud), sa soeur Denyse (Renald), sa cousine Francine (André), ses belles-soeurs, ses nièces, son neveu ainsi que de nombreux parents et amis.Robert était dévoué à sa famille et un bon vivant apprécié de tous pour son humeur joviale. Passionné de golf, il était impatient de se joindre à ses partenaires afin de débuter une nouvelle saison au Club de golf Triangle d'Or. Son départ si soudain laissera assurément un grand vide dans nos coeurs.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril 2023 de 13h à 16h au complexe funéraireUn service funéraire aura lieu ce même jour à 16h au même endroit.La famille tient à remercier le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal, du SPVM, d'Urgences-santé et de l'urgence de l'hôpital de Verdun pour leurs efforts de sauvetage.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Santé Urbaine (Hôpital de Verdun) serait apprécié en la mémoire de Robert Lapointe.