BROSSEAU, Yvette (née Huot)



Au CHSLD de Lachine, le 26 mars 2023, est décédée madame Yvette Huot de Lachine (Ville Saint-Pierre), à l'âge de 89 ans, épouse de feu monsieur Rosaire Brosseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Diane), Lucie (Jean-Guy) et Carole (Richard), ses petits-enfants Patrick, Christian, Benoît (Stéphanie), Françis (Mélanie) et Véronique (Christian), ses arrière-petits-enfants Mélody, Yves-Gabriel, Béatrice, Samuel, Angélique, Florent, ses frères feu Yvan (Dolorès), feu Gérald (Reine), Arthur (Isola), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE, QC514-639-1511le vendredi 14 avril de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 15 avril à compter de midi.Les funérailles suivront à l'Église des Saints-Anges-Gardiens, 1400, boul. St-Joseph, Lachine, le samedi 15 avril à 14h.