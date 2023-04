CANAFF (née LÉVESQUE)

Thérèse



De Mercier, le 1 avril 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Lévesque, épouse de feu monsieur Raymond Canaff.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Michel, feu Bernard, Judith (Daniel Brais), Francine (Christian Alary), Marie-Claude (Marc De Blois), 12 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, son frère Jean-Marie, son beau-frère Louis Canaff (feu Pia-Paule Faille), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAISMERCIER450-699-1717www.rfmtheriault.cale vendredi 14 avril de 18h à 21h et le samedi 15 avril 2023, dès 12h30. Une liturgie suivra à 14h30 au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Gisèle Faubert de Mercier.