JOLY, André



Le 31 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé subitement M. André Joly, époux de Mme Denise Laurin, demeurant à Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Martin, Charles et Patrice; ses petits-enfants : Antoine et Émile; son frère Jean-Noël Joly (Murielle Dodridge); ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 15 avril à compter de 12h au :www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée le même jour à 14h à la chapelle du centre funéraire.