Grillades ou longue cuisson, trouvez le meilleur BBQ pour vos besoins

Un Lavallois qui transmet ses multiples recettes et ses connaissances du fonctionnement des barbecues à ses 42 000 abonnés sur les réseaux sociaux nous a dévoilé ses coups de cœur des meilleurs barbecues pour la prochaine saison.

« On doit savoir ce que l’on veut faire cuire pour choisir un bbq, est-ce qu’on est plus dans la grillade ou la longue cuisson, quels types d’expériences recherche-t-on et le budget qu’on est prêt à investir? », a expliqué en entrevue Alexandre Turcotte. Celui-ci gagne sa vie en donnant des formations BBQ à travers la province avec ses différents barbecues (il en possède une quinzaine à son domicile), en plus de faire du placement de produits. Il note aussi que « le budget qu’on est prêt à investir est aussi très important. »

Photo courtoisie

Propane

Le blogueur du site internet Projet BBQ considère que le meilleur investissement rapport qualité-prix pour la cuisson au propane, et ce, depuis des années, est le barbecue Napoleon Prestige.

Au coût important d’environ 2000 $, il vient avec une excellente garantie de 15 ans, aux dires du blogueur.

« Son brûleur latéral à infrarouge permet d’avoir des saisies qui se rapprochent le plus de ce qu’on peut avoir sur charbon de bois en termes de chaleur, a expliqué l’artiste du BBQ. C’est un barbecue qui va durer longtemps. »

Dans les modèles à moins de 1000 $, il conseille le Napoleon Rogue et le Weber Spirit.

« La qualité de la construction et la répartition de la chaleur va être uniforme avec ces modèles, mentionne M. Turcotte. C’est une entrée de gamme de Napoleon et de Weber qui sont les deux plus gros fabricants de barbecue au gaz au monde, selon moi. »

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Charbon

Quiconque veut s’initier à la cuisson au charbon doit choisir le Weber Master-Touch sans aucun doute, selon l’expert qui a déjà vendu de ces modèles. Il coûte environ 359 $.

« C’est avec ce modèle que j’ai fait mon initiation pour le barbecue au charbon, a-t-il confié. N’importe qui commence au charbon devrait commencer avec ce modèle pour savoir si c’est fait pour lui. »

Dans le plus haut de gamme pour la cuisson au charbon, Alexandre Turcotte aime beaucoup le Big Green Egg, qui trône d’ailleurs sur son balcon. Il peut coûter entre 1800 $ et 2500 $, dépendamment de la superficie de cuisson.

« J’ai fait des cuissons jusqu’à 18 heures sans rien toucher avec un Big Green Egg, dit-il, pour ceux qui pensent qu’il faut tout le temps rajouter du charbon. L’appareil offre de la rétention au niveau de la chaleur et de l’humidité. »

Photo courtoisie

Granules

Pour ce qui est de la cuisson aux granules, Alexandre Turcotte traîne souvent un petit format avec lui pour ses voyages de formation, soit le Treager Ranger. Son prix tourne autour de 500 $.

« Ça ressemble à une grosse mallette et je peux le traîner un peu partout, raconte M. Turcotte. Tu peux vraiment tout faire avec ça et ça ne tire pas énormément de “jus’’ ». L’appareil n’étant pas très énergivore, une petite génératrice de camping fera l’affaire.