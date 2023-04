Hydro-Québec doit mettre un terme à sa culture de l’aérien et se tourner vers l’enfouissement

Récemment, Hydro-Québec faisait paraître dans La Voix de l’Est, sous la plume de Marie-Ève Sylvestre, responsable des relations avec les collectivités, une lettre ouverte invoquant que l’Estrie a besoin du projet reconstruction de la ligne de Cleveland-Waterloo – une ligne aérienne biterne à 120 kV d’une longueur de 11,6 km. Cette dernière évoquait l’aspect «structurant» du projet, tout en mettant de l’avant son caractère essentiel pour l’Estrie.

D’emblée, soyons clairs: nous ne nous opposons en aucun cas à ce projet. Toutefois, force est d’admettre que ce qui est présentement proposé de façon unilatérale par Hydro-Québec constitue le mauvais remède à un symptôme bien documenté et qui pourrait entraîner des maux potentiels multiples: pollution visuelle, risques pour la santé, la sécurité et l’environnement, et dévaluation des propriétés.

Remise en question

Depuis de nombreuses années, la venue de nouvelles lignes aériennes est remise en question au Québec, à l’instar d’un peu partout dans le monde d’ailleurs.

La montée des préoccupations écologiques, la volonté de protéger l’environnement et les milieux naturels, et la crainte des éventuels effets sur la santé constituent autant de sources d’inquiétudes pour les populations concernées, et leurs représentants manifestent une opposition de plus en plus marquée face à cette façon de faire.

L’enfouissement, sans être une panacée en soi, constitue désormais un compromis social et environnemental acceptable. En clair, la population exhorte désormais les pouvoirs en place pour un arbitrage plus juste et plus humain entre la volonté de compter sur un réseau plus robuste pour faire face à des événements météorologiques, et celle de préserver la beauté de nos paysages et la santé du public par le principe de précaution.

Dans cette optique, Hydro-Québec se doit de dévier de sa culture de l’aérien et contempler la solution qui s’impose: l’enfouissement.

Nous comprenons que cette dernière solution ne constitue pas la «solution facile» et qu’une telle avenue comporte sa part de défis et des coûts supplémentaires. Or, plus vite on enfouira les lignes, plus vite on acquerra l’expertise pour réaliser des économies d’échelle importantes.

De plus, Hydro-Québec soutient qu’il s’agit d’un enjeu collectif, mais a d’ores et déjà entamé des discussions en gré à gré avec des propriétaires.

Or, puisqu’il s’agit effectivement d’un enjeu collectif, il convient de rappeler certains éléments qui militent en faveur de l’avenue de l’enfouissement.

Tout d’abord, il serait intéressant et grand temps que l’on tente de fixer une valeur à un paysage donné. Peut-on légitimement s’en tenir à des arguments strictement économiques à l’aube de créer une cicatrice permanente dans l’une des régions les plus visitées du Québec? De plus, on ne saurait réduire le préjudice visuel aux propriétaires qui verront un ou plusieurs pylônes être installés sur le terrain. En effet, les inconvénients découlant de la présence des pylônes ne sont pas strictement inhérents à leur emplacement, mais également à leur présence dans un paysage donné. Les propriétés touchées par le tracé proposé par Hydro-Québec constituent un miroir (et vice versa) du parc des Montagnards.

Europe

Par ailleurs, de nombreux pays européens ont déjà emboîté le pas et ont choisi l’option de l’enfouissement de façon délibérée et presque systématique. C’est notamment le cas de la Belgique et de l’Allemagne. De plus, en France, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques suggérait, dès 2001, d’adopter définitivement la voie de l’enfouissement. Comble de l’ironie, ce rapport soulevait que la France était peut-être déjà en retard à l’époque.

Dans ce contexte, est-ce trop demander à Hydro-Québec, une société d’État censée incarner les velléités du Québec en matière d’énergie propre et durable, de s’en inspirer... 22 ans plus tard? De Percé à Shefford, en passant par Saint-Adolphe-d’Howard, il faudra se poser la question tôt ou tard.

Finalement, il nous apparaît incongru, pour employer un euphémisme, que les lignes reliant le Québec aux États-Unis doivent être enfouies dès qu’elles franchissent la frontière de nos voisins du Sud. Cette contrainte émane du fait que les différentes communautés se sont tenues debout et qu’Hydro-Québec doit s’y plier afin d’exporter son hydro-électricité aux États-Unis.

Nous sommes conscients que l’enfouissement au sud de la frontière ne réjouit pas notre société d’État, mais quel message cela envoie-t-il aux Québécois? Qu’ils ne méritent pas ce que les citoyens américains sont parvenus à obtenir? Les Américains soutiennent également que l’enfouissement participe au renforcement de la sécurité nationale. Qu’en est-il de la nôtre?

Sobriété énergétique

À l’heure où le concept de sobriété énergétique s’invite dans l’actualité, il convient de préciser que le projet d’Hydro-Québec manque grandement de sobriété, tant sur le plan social, environnemental que paysager. Hydro-Québec constitue le gage du Québec pour l’énergie propre, mais la croissance de ses activités doit s’effectuer... proprement. Nous souhaitons collaborer avec elle, et explorer de façon sérieuse et transparente l’option la plus durable qui soit.

Vivement un projet pilote d’enfouissement, auquel les gens de l’Estrie ont envie de participer. Pour le tourisme, pour la sécurité nationale, pour les résidents et pour le patrimoine paysager du Québec!

Alan Bellavance, architecte

Gabriel Bourgeois, agronome

Cecilia Capocchi, directrice générale, Société d’histoire de la Haute-Yamaska

Louise Gratton, biologiste

Paul Héroux, physicien et professeur, Université McGill

Michel Larue, urbaniste

Sylvain Lavallée, notaire

Alexandre Mailloux, apiculteur et propriétaire, Miels des Cantons

François Marcil, administrateur

Paul Sauvé, agriculteur et entrepreneur

Xavier Savaria, agronome