Ibérostar: le chaîne hôtelière qui a choisi Cuba

Il y a, fort heureusement, des entreprises étrangères qui osent défier le blocus étatsunien contre Cuba. La chaîne hôtelière espagnole (Majorque) Ibérostar est de celles-là. Elle célèbre aujourd’hui ses trente ans de présence sur la plus grande île des Antilles et compte déjà dix-huit hôtels de quatre et cinq étoiles à Cuba, dont le prestigieux hôtel Parque Central, au cœur de la Vieille Havane, qui lui fête son vingt-cinquième anniversaire.

La firme Ibérostar compte pas moins de trois hôtels dans la capitale cubaine, six hôtels à Varadero, quelques-uns dans les cayos, dont le tout dernier, un cinq étoiles, à Cayo Cruz et ses kilomètres de plage vierge, deux à Holguín, une destination chérie des Québécois, et un à Trinidad. Il est peu probable qu’elle puisse envisager d’ouvrir un jour des hôtels aux États-Unis, où elle risquerait de voir ses avoirs confisqués pour ne pas obéir aux ordres de l’empire étatsunien et ne pas respecter le blocus imposé contre l’île socialiste. Tel est le prix à payer pour ne pas se plier aux diktats de la première puissance économique. Qu’à cela ne tienne, Ibérostar, avec ses trente ans, fait désormais partie de la grande famille hôtelière cubaine.

Photo Jacques Lanctôt

À cette occasion, Ibérostar avait invité la presse locale et étrangère sur le toit du magnifique hôtel Parque Central, autour de la piscine débordante, pour bien marquer cet événement sur lequel tous les maillons de la chaîne touristique compte beaucoup pour relancer le tourisme dans l’île, qui a connu ses pires années avec la pandémie de la covid-19. Tout est mis en place pour garantir aux visiteurs les meilleures conditions auxquelles ils doivent s’attendre, au niveau du service, de la propreté, de la qualité des produits offerts et du rapport qualité-prix. Pour le reste, la nature s’en charge déjà.

« Bienvenue à Cuba ! Bienvenido a Iberostar Cuba !», c’est le thème de cette campagne. Bienvenue sur ses plages paradisiaques, parmi les plus belles au monde, bienvenue dans cette Vieille Havane qui recèle des trésors cachés avec ses plus que cinq cents ans d’histoire, bienvenue à Trinidad, ville coloniale qui figure au Patrimoine de l’Humanité, flanquée de montagnes, de cascades et de sentiers où se balader à la découverte de la nature luxuriante se transforme en une aventure vraiment unique. La haute saison prend fin et commence la basse saison, ce qui signifie que les prix vont baisser. Profitez-en pleinement.

Le Sommet de AMLO

Andrés Manuel López Obrador, l’hyperactif président mexicain, ne baisse pas les bras devant l’ampleur de la tâche. Il a réussi son dernier pari : réunir, de façon virtuelle, une majorité de chefs d’État latino-américains (11 pays d’Amérique latine et des Caraïbes) pour trouver des solutions communes aux graves problèmes communs qui accablent la région : l’inflation, le prix des aliments et des combustibles, le coût de la vie en général, et bien sûr, les changements climatiques. Tout cela sans la supervision de Big Brother, l’oncle Sam, celui qui normalement décide de ce qui est bon et moins bon pour les populations qui vivent dans ce qu’il affirme être son arrière-cour, selon la doctrine Monroe. Il y a urgence en la demeure, selon AMLO, et l’union, le regroupement des volontés et des forces est plus que jamais nécessaire pour envisager des solutions qui conviennent non pas aux dirigeants du premier monde mais aux nations du sud.

Il faut se serrer les coudes, disent les chefs d’État, pour mieux contrer les sanctions imposées à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua. Le Venezuela, avec ses immenses ressources pétrolières, peut être le fer de lance de cette nécessaire intégration économique régionale. Le géant brésilien, avec le retour de Lula da Silva au pouvoir, permet tous les espoirs, surtout celui de redonner de nouveau à sa population la possibilité de se nourrir, de se loger et de se faire soigner. Cette conférence virtuelle sera suivie bientôt d’une vraie rencontre en personne, pour jeter les bases d’une nouvelle entente. AMLO y tient, lui qui assume de plus en plus un rôle de leader en Amérique latine. À suivre, donc.