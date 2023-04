La 3e saison s’amorce le 10 avril: «L’île de l’amour» souhaite surprendre

Pour la troisième saison de «L’île de l’amour», l’équipe de production avait pour mots d’ordre de se renouveler et d’étonner.

En jetant leur dévolu sur Olivier Dion et Geneviève Schmidt pour respectivement animer et narrer la téléréalité amoureuse, TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes faisaient ainsi souffler un vent de changement, puisque c’est la première fois, parmi toutes les éditions de «Love Island» à travers le monde, qu’un homme est aux commandes et qu’une femme ajoute des commentaires colorés aux épisodes.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Le producteur au contenu Mathew McKinnon a promis, en entrevue avec l’Agence QMI, que d’autres nouveautés surprendront les téléspectateurs, à compter de lundi de Pâques, pour le premier des 28 épisodes.

Le décor de la majestueuse villa de Las Terrenas, en République dominicaine, a été transformé ici et là. «L’entrée principale par où Olivier et les Insulaires arriveront a complètement changé. Il y a un gros cœur, format géant, qui a été placé par le directeur artistique Antoine Laurier. On a aussi changé de couleur autour du "fire pit", où ont lieu les cérémonies de la flamme. On a mis de la verdure.»

De plus, comme les Insulaires manquaient d’espace dans la chambre à coucher qu’ils partagent, on a déplacé leur lieu de repos dans une pièce plus vaste et pourvue de grandes fenêtres. Et la fameuse salle de maquillage des filles a été réaménagée dans l’ancienne chambre. «Les filles avaient besoin de plus d’espace!»

Les gars vont également arriver en premier dans la villa pour discuter avec l’animateur. Puis les filles débarqueront l’une après l’autre. La sélection des couples s’effectuera après le coucher du soleil pour «ajouter de la prestance et du prestige» au premier épisode.

Les entrées... au ralenti d’Olivier

Pour les curieux, sachez que l’animateur, à l’instar de Naadei Lyonnais qui a piloté les deux premières saisons, fera des entrées tout aussi théâtrales chaque fois qu’il se pointera à la villa. «Olivier ne se sortira pas du ralenti! (rires) Il va apporter sa propre touche et il veut aussi montrer qu’il s’intéresse à la mode. Il a soigneusement préparé ses vêtements», a dit Mathew McKinnon.

Les tournages se sont amorcés le 3 avril. Olivier Dion a passé la semaine précédente à répéter. On a même tourné un pilote qui ne sera jamais vu pour tout mettre en place sous la direction de Brian Desgagné («Chefs de bois»), qui est le nouveau réalisateur.

Chaque semaine, les tournages s’étireront sur quatre jours, à raison de 16 h à la fois. Avec 64 heures de matériel en banque, pour produire quatre épisodes de 44 minutes chacun, il faut évidemment choisir quelles histoires sont racontées.

Plus souvent à l’écran

Olivier Dion, comme il le souhaitait, sera plus présent dans les épisodes que celle qui l'a précédé à l'animation. «On a travaillé avec l’équipe de création pour trouver des moments où Olivier sera plus souvent à l’écran. Reste qu’on n’amènera pas Olivier dans la villa s’il n’y a pas de changements. Chaque fois qu’on voit l’animateur, il faut qu’il y ait quelque chose qui se passe.»

Au plus récent Love Island Exchange, qui est organisé par le détenteur du format, ITV Studios, la villa de Las Terrenas a suscité beaucoup d’intérêt, d’autant plus qu’elle a aussi servi pour la version suédoise au cours des dernières semaines.

«On a une relation de confiance avec ITV et tous les yeux sont rivés sur "L’île de l’amour" parce que les gens d’ITV et les autres producteurs ailleurs dans le monde sont curieux de voir quelle dynamique nous mettrons de l’avant, ce que ça donnera d’avoir un homme à l’animation et une femme à la narration», a indiqué Mathew McKinnon.

La téléréalité «L’île de l’amour» est diffusée à TVA du lundi au jeudi, à 21 h, à compter du 10 avril. Les épisodes sont aussi disponibles sur TVA+.