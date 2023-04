La bromance bipolaire de Legault et Trudeau

Il y a moins d’un an et demi, François Legault a dépeint Justin Trudeau comme l’homme à battre en vue de l’élection fédérale, mais mardi, il filait le parfait bonheur avec le chef libéral fédéral. Retour sur une relation amour-haine parsemée de coups de gueule stratégiques, et de réels positionnements pour l’intérêt des Québécois.

Les moments de contraste sont saisissants.

En septembre 2021, le premier ministre du Québec prend position en faveur d’un gouvernement minoritaire conservateur pour défaire un Justin Trudeau dont il faut se « méfier ».

Accusant son homologue fédéral de vouloir priver le Québec de pouvoirs en immigration et d’attaquer la loi sur la laïcité, il ne lésine pas sur les formules choc : « inquiétant », « dangereux », assène-t-il, dans une charge presque jamais vue d’un PM québécois pendant une campagne fédérale.

Mardi, François Legault ne tarissait pas d’éloges envers celui qu’il avait pourtant cherché à défaire !

« Wow. Des belles journées comme ça, j’en prendrais tous les jours, Justin », a commencé le caquiste conquis, en prenant la parole lors de l’annonce sur le chantier Davie.

« Justin », comme il le dit, venait de faire son numéro en lançant d’une voix tonitruante, amplifiée d’écho : « On va bâtir des navires pendant longtemps ici à Québec », même s’il était en fait à... Lévis.

Comme une rock star enivrée par son propre effet sur la foule.

Coup de circuit

Il est tout à fait normal que les deux hommes se soient félicités pour ce grand coup.

Même si cela aurait dû être fait bien avant, Davie entre dans la stratégie navale fédérale, ce qui entraîne des investissements de 840 millions $ et la création de 1800 emplois payants.

C’est un coup de circuit partagé.

Ce qui est plus étonnant, c’est que le chef caquiste ait remercié chaleureusement « Justin » à quatre reprises pour d’autres raisons ne concernant pas vraiment les ouvriers du chantier, debout sur la scène avec lui.

« Premier dossier, Roxham [...] Merci d’avoir réglé ce dossier avec M. Biden, Justin, merci beaucoup », a lancé François Legault, comme soulagé d’un poids immense.

Puis il a aussi louangé le premier ministre du Canada pour le budget fédéral, prévoyant 80 milliards $ dans l’économie verte, dont le Québec compte profiter.

« Je suis content, merci, Justin, d’avoir mis en place ce programme-là, merci », a-t-il continué avec l’enthousiasme qui lui fait parfois perdre le contrôle de ses accents toniques.

Et pourtant

Ce même François Legault accusait en janvier le chef libéral fédéral de se livrer à une « attaque frontale contre la capacité de notre nation de protéger nos droits collectifs », pour avoir menacé d’encadrer le recours à la clause dérogatoire.

C’est lui qui, avec ironie, demandait en février à Justin Trudeau de faire un nouveau tweet, en le tenant responsable de l’afflux de migrants vers le chemin Roxham.

Maintenant reconnaissant, il a même défendu son homologue alors que Paul St-Pierre Plamondon le questionnait sur le poids des décisions budgétaires du gouvernement libéral cette semaine.

« J’ai l’impression d’avoir Justin Trudeau devant moi », s’est amusé le chef péquiste.

À la lumière de ces points de rapprochement conclus récemment, et qui étaient en préparation depuis des mois, on comprend un peu pourquoi François Legault ne s’est pas montré plus combatif lorsqu’il a obtenu seulement 1 milliard $ de plus en transfert en santé du fédéral, malgré une demande de 6 milliards $.

On lui avait probablement fait miroiter les autres avancées à saveur de feuille d’érable.

Les visions de Legault et de Trudeau demeurent diamétralement opposées quant aux façons d’assurer la pérennité de la nation québécoise.

D’autres chocs sont inévitables.

Mais tant que le chef caquiste se persuadera qu’il fait des gains ici et là, la période de bromance retrouvée pourrait se poursuivre un moment.