« On n’était pas là » - Martin St-Louis

TORONTO | Martin St-Louis a martelé la même petite phrase dans une mêlée de presse de 62 secondes après ce revers de 7 à 1 contre les Maple Leafs, samedi, au Scotiabank Arena.

Visiblement irrité, St-Louis a répété quatre fois en un peu plus d’une minute : « on n’était pas là. »

Si le discours restait bref et expéditif, l’entraîneur en chef a décrit d’une façon très réaliste cette rencontre. Une seule équipe touchait à la rondelle et elle portait un chandail bleu avec une feuille d’érable comme logo.

Les Maple Leafs ont dicté le jeu dès les premières minutes. Après une période, ils menaient 2 à 0. Mais les tirs illustraient encore plus cette domination avec 18 contre 1. Au chapitre des tirs tentés, c’était une varlope de 33 à 6.

« Nous n’avons pas connu un bon départ et ce n’était pas une bonne soirée pour nous », a résumé le défenseur Chris Wideman.

« Quand tu perds comme ça, c’est frustrant, a renchéri le défenseur Mike Matheson. C’est difficile à accepter. »

Les canons tonnent

Il y avait un déséquilibre évident entre les deux équipes. Au niveau du talent brut, les Leafs font partie de l’élite de la LNH. Pas le CH. Et encore moins le CH avec une tonne de blessés.

En matinée, Mark Giordano parlait de l’importance des quatre derniers matchs de la saison. Malgré une deuxième place assurée dans la division Atlantique et un autre choc contre le Lightning au premier tour, les Maple Leafs désiraient utiliser la fin de la saison pour gagner en rythme et en cohésion.

Ils l’ont fait contre le Tricolore. Les gros noms des Maple Leafs ont aussi eu beaucoup de plaisir sur la glace. Auston Matthews (1 but, 3 passes), Mitchell Marner (2 buts, 1 passe), John Tavares (2 buts), Ryan O’Reilly (3 passes) et William Nylander (1 but) ont noirci la feuille de pointage. Ils ont marqué quatre de leurs sept buts en supériorité numérique.

Avec les repos aux défenseurs Morgan Rielly et T.J. Brodie, Erik Gustafsson a profité du passage de son ancienne équipe pour récolter trois passes. Pour un défenseur qu’on croyait sur le déclin il n’y a pas longtemps, Gustafsson a maintenant 42 points (7 buts, 35 passes) en 70 matchs. Kyle Dubas l’a acquis des Capitals de Washington le 28 février dernier.

Montembeault abandonné

Pour une troisième fois cette saison, Samuel Montembeault a donné sept buts. Si ce chiffre n’a rien de bon pour ses statistiques personnelles, Montembeault n’était pas à blâmer.

« Après la première période, nous lui avons parlé dans le vestiaire, a affirmé Matheson. Nous nous disions que nous devions en faire plus pour lui. Sans Monty, nous aurions pu perdre 6 à 0 après 20 minutes. Ce n’est pas de sa faute. Il a encore bien joué. »

Dans le camp des Leafs, Ilya Samsonov a signé l’une des victoires les plus faciles de sa carrière. Selon le site naturalstattrick, les Leafs ont obtenu 17 chances de grande qualité à cinq contre cinq, comparativement à une seule pour les visiteurs.

En fin de rencontre, Samsonov a cédé sa place à Jett Alexander. Le gardien de l’Université de Toronto, qui avait signé un contrat amateur d’une journée, a pris le relais pour les 70 dernières secondes du match. Il n’a pas reçu un seul tir.

Ce qu’on remarque

Un gardien universitaire comme adjoint

Les Maple Leafs n’ont pas une tonne d’argent sous le plafond salarial. Avec la blessure à Matt Murray et son désir d’offrir un contrat à Matthew Knies, un finaliste pour le trophée Hobey-Baker, Kyle Dubas a utilisé une stratégie assez rare. Avant le match, le jeune DG des Leafs a fait signer un contrat amateur au gardien Jett Alexander. Âgé de 23 ans, Alexander a joué à l’Université de Toronto cette saison. Avec un pointage de 7 à 1, il a remplacé Samsonov en fin de troisième période. Avec cette jonglerie mathématique, les Maple Leafs auront assez d’argent sous le plafond salarial pour rappeler le gardien Joseph Woll lors du prochain voyage en Floride. Wayne Simmonds retournera aussi avec les Marlies de Toronto.

Trois autres points

Mitchell Marner a l’intention d’atteindre le symbolique plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Le dynamique ailier droit a engraissé sa fiche avec trois points (2 buts, 1 passe) contre le Tricolore. Il a maintenant 98 points (30 buts, 68 passes) en 78 rencontres. Avec trois autres rencontres au calendrier des Maple Leafs, Marner a de fortes chances d’accomplir son objectif.

Un combat expéditif

Il y a une bonne vieille croyance qu’une bagarre peut réveiller une équipe. Avec un pointage de 2 à 0 en première période, Michael Pezzetta a testé cette théorie. Immédiatement après une mise en jeu, il a invité Wayne Simmonds pour une valse. L’ailier des Leafs a remporté facilement son combat en lui sortant trois violentes gauches. Il n’y a pas eu de réveil dans le camp du Tricolore. Maintenant en fin de carrière à 34 ans et à la dernière année d’un pacte de deux ans (0,9 million en moyenne), Simmonds n’a participé qu’à 18 matchs cette saison.

Le plus : Nick Suzuki

Photo AFP

Il y avait peu de candidats. Suzuki a connu un match honnête au centre du premier trio avec Harvey-Pinard et Armia. Il a obtenu une passe sur l’unique but des siens, celui de Johnathan Kovacevic. Il a aussi gagné 62% de ses mises en jeu.

Le moins : Justin Barron

Photo AFP

Il y avait plusieurs candidats pour ce choix ! Denis Gurianov, Mike Hoffman, Jake Evans parmi les attaquants. Mais à la ligne bleue, Justin Barron a connu une rencontre difficile. Il ressemblait à un défenseur recrue face à la grosse machine offensive des Maple Leafs.