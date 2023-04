On y est malheureusement arrivé. La très belle idée du Canadien et de la Ligue nationale de souligner la Fierté avant un match est en train de se faire détourner par les spécialistes de l’intolérance.

Jeudi soir, c’était la septième année que le Canadien posait ce geste. C’est la première fois que l’on attaque avec hargne et mépris le droit à la dissidence de certains individus. Et je trouve cela très dangereux.

Jeudi le Canadien s’en est sorti en invoquant des raisons de sécurité pour justifier la décision de Denis Gurianov de ne pas s’afficher dans un chandail de la Fierté. La vraie hypocrisie, elle est là. Pensez-vous sincèrement qu’à Moscou la police va débarquer chez les membres de la famille Gurianov pour les arrêter et les jeter en prison en Sibérie ? Êtes-vous complètement lessivé par la propagande ?

C’était très simple. Denis Gurianov, pour des raisons qui le regardent, qu’elles soient morales, culturelles, religieuses ou psychanalytiques, ne voulait pas participer à une manifestation publique.

UNE VIE À CÔTOYER...

En lisant hier la conclusion de Philippe Léger, j’ai compris que le piège était attirant. Léger a conclu sa chronique en disant qu’on n’avait qu’à suspendre Gurianov. Simple de même. Ce sont ses mots.

Ah oui ! Suspendre, ça veut dire pénaliser un individu de plusieurs dizaines de milliers de dollars. L’empêcher de travailler. Pour quel crime ? Pour avoir exercé un droit fondamental dans toute démocratie, le droit à la dissidence.

Je connais des anciens militants péquistes qui auraient eu des problèmes à se trouver un emploi à une certaine époque.

La une du Journal disait : Un autre Russe boude la Fierté. Mais alors, les frères Eric Staal et Marc Staal et James Reimer qui ont refusé eux aussi de porter ce chandail cachaient-ils des origines russes ?

On comprend que ce n’est pas la race ou la nation qui comptent dans cette décision. Ce sont les convictions personnelles.

La communauté gaie a fait des progrès extraordinaires au pays. J’ai passé ma vie avec des proches gais. J’ai travaillé avec de merveilleux collègues qui étaient homosexuels. Et j’ai de nombreuses amies qui sont membres de la communauté LGBTQ+ et ça fait un maudit bout que c’est acquis dans ma vie.

LA PARADE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE

Personnellement, je ne suis pas très porté sur les funérailles et les parades. C’est comme ça. Et je suis mieux tout seul sur un Harley dans le désert de l’Arizona que dans une manifestation quelconque. Je n’ai pas aimé grand-chose de Pierre-Elliot Trudeau à part sa déclaration que l’État n’avait pas d’affaires dans la chambre à coucher des Canadiens et des Canadiennes.

Je vous donne un exemple. Peut-être mauvais, mais il va vous aider à comprendre ma pensée. Je suis indépendantiste, souverainiste, séparatiste, tout ce que vous voudrez. Je fais respecter ma langue et la nation québécoise à chaque occasion qui se présente. Dans le respect de l’autre. Qu’il s’appelle Al Strachan, Terry Jones ou Tony Marinaro. Je travaille dans un journal qui appartient à un homme qui a été chef du Parti Québécois. Un nationaliste, un vrai. Pas un déguisé.

Ben, si on décidait que Le Journal aurait son char allégorique à la prochaine parade de la St-Jean-Baptiste, je vous annonce en primeur que je vais être sur mon Harley en route pour le Saguenay, pas sur le char. C’est de même. Pas besoin de me justifier. C’est une décision personnelle. Ce n’est pas ma façon de faire progresser mes idées.

LA DISSIDENCE

Ce qui me rend très mal à l’aise, c’est le jugement. La condamnation de Gurianov ou des frères Staal. La négation du droit de penser différemment. Certaines religions enseignent que l’homosexualité est une perversion. Relisez le texte sur Sodome et Gomorrhe. C’est dans votre Bible. Moi, je trouve que ça n’a pas de bon sens. Mais l’autre devant moi, comment pensez-vous qu’il trouve cette histoire d’un homme qui meurt, passe trois jours dans un tombeau et revient tout beau et lumineux ?

Ça ne vous empêche pourtant pas de prendre le jour de congé.

Hier, lors d’une fascinante conversation avec France Margaret Bélanger, présidente du groupe CH, elle rappelait que le droit à la dissidence est même protégé par la Cour Suprême. C’est prévu. Dans tout jugement ou dans toute décision de la Cour, au moins un des neuf juges peut affirmer sa dissidence.

Et Mme Bélanger a entrepris sa brillante carrière comme avocate et associée chez Stikeman Elliott. Pas dans Indéfendable.

Fin de la chronique.

Finaliste suspendu

Le poids lourd Mike Marshall est supposé rencontrer Alexis Barrière au casino de Montréal le 20 avril. C’est la finale d’une carte de boxe plutôt modeste.

Il y a cependant un problème. Hier, Mike Marshall, selon BoxRec, était suspendu indéfiniment par la commission athlétique de la Pennsylvanie. Son dernier combat remonte au 1er septembre 2022 dans un casino de la région de Philadelphie. Il avait perdu par arrêt de l’arbitre.

La Régie des alcools, des courses et des jeux respecte les suspensions imposées par les commissions athlétiques en Amérique du Nord. Cette situation s’est déjà présentée dans le passé.

Habituellement, les promoteurs arrivent à régler le problème. Souvent, c’est une question administrative. Parfois, c’est plus compliqué quand ça concerne la santé du boxeur.

Heureusement, il reste du temps.

