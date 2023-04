Le grand ménage du printemps

« Faire son grand ménage » était une expression populaire au temps de nos grands-mères. Elles devaient nettoyer une maison enfumée depuis des mois par le chauffage au bois et au charbon, qui nécessitait un ménage de fond en comble.

Les temps ont bien changé, mais la tâche reste pénible. En développant plusieurs trucs, on pourra alléger la corvée.

Par où commencer ?

Premièrement, il faut ramasser tout ce qui traîne dans la maison. Chaque membre de la famille pourra participer au rangement et mettre fin à l’accumulation d’objets.

Limitez vos déplacements en conservant tous les produits nettoyants, chiffons, éponges et brosses à récurer dans un panier que vous apportez avec vous de pièce en pièce.

Utilisez les bons outils et les bons produits pour le nettoyage. Un linge qui laisse des charpies sur les miroirs, un savon qui bariole les portes d’armoire, un produit supposément « magique » qui ne donne pas le résultat escompté vous font perdre un temps précieux puisque vous devrez recommencer le travail.

Désencombrer et mieux ranger

Dans chaque pièce à nettoyer, questionnez-vous sur la nécessité de garder tous les objets accumulés au fil des années.

Regroupez sur une table ou un tapis les objets qui ne semblent pas utiles. En ayant une vue globale de ces objets, il sera plus facile d’en faire le tri et d’éliminer le superflu. Vous ferez ainsi des heureux dans la famille ou dans les centres de dons.

Rappelez-vous que moins on possède d’objets, mieux on organise un rangement efficace et, à coup sûr, on obtient une maison propre.

LA LISTE

Aérez toutes les pièces pendant une trentaine de minutes. Au moment du ménage dans une pièce, laissez les fenêtres ouvertes durant toute la période de nettoyage.

Passez une vadrouille recouverte d’un linge en microfibre pour dépoussiérer les murs, le plafond et déloger les fils de poussière. Au besoin, lavez les murs avec une eau tiède additionnée de quelques gouttes de savon à vaisselle.

Lavez les vitres de la pièce et profitez-en pour laver les rideaux ou nettoyer les stores.

Dépoussiérez tous les meubles, les lustres et les lampes.

Terminez le ménage par le nettoyage du plancher et du tapis et l’aspirateur.

RECETTES POUR LE NETTOYAGE DES FENÊTRES

La recette la plus populaire consiste à mélanger 175 ml (3/4 tasse) de vinaigre dans 1 litre (4 tasses) d’eau tiède.

consiste à mélanger 175 ml (3/4 tasse) de vinaigre dans 1 litre (4 tasses) d’eau tiède. La recette la plus économique demande 15 ml (1 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide dilué dans un seau d’eau chaude.

demande 15 ml (1 c. à soupe) de savon à vaisselle liquide dilué dans un seau d’eau chaude. Appliquez le nettoyant avec une éponge ou un linge qui ne laissera pas de charpies. Asséchez les fenêtres avec du papier journal, un chamois ou une raclette que vous passez du haut vers le bas.

Les taches laissées par les moustiquaires sur les vitres s’enlèvent avec du nettoyant à four. Laissez reposer une quinzaine de minutes et rincez bien. Prenez bien soin de ne pas vaporiser le produit sur les cadrages de bois ou d’aluminium, au risque de les décolorer.

3 RECETTES ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Pour le nettoyage des surfaces et des comptoirs dans la cuisine et la salle de bain, mélangez 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron et 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de savon à vaisselle dans 1 litre (4 tasses) d’eau tiède. Versez la solution dans une bouteille munie d’un vaporisateur.

Pour désodoriser les tapis, saupoudrez du bicarbonate de soude et laissez agir une trentaine de minutes avant de passer l’aspirateur. Vous pouvez enlever les petites taches en les brossant avec une eau vinaigrée.

Pour nettoyer les joints des carreaux de céramique noircis, fabriquez une pâte avec du bicarbonate de soude et un peu d’eau chaude. Utilisez une brosse à dents recyclée pour appliquer la pâte et frottez les interstices entre les tuiles.

LA BONNE IDÉE: FABRIQUER NOS CHIFFONS ANTISTATIQUES