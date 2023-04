L’incroyable parcours d’un champion du monde en pâtisserie

PARIS | Son histoire est digne d’un conte de fées. Après avoir passé son enfance dans des foyers et en famille d’accueil, Yazid Ichemrahen, un jeune Français d’origine marocaine, est devenu une star de la gastronomie en remportant, à seulement 22 ans, le concours de champion du monde de pâtisserie.

Adapté du livre autobiographique de Yazid Ichemrahen, publié en 2016, le film À la belle étoile retrace le parcours extraordinaire de ce jeune chef surdoué surnommé en France le pâtissier des stars.

Le long métrage réalisé par Sébastien Tulard relate l’ascension d’Ichemrahen dans l’univers de la cuisine, mais revient aussi sur l’enfance difficile du garçon, qui a été ballotté de foyers en familles d’accueil après avoir été rejeté par sa mère.

La productrice, Laurence Lascary, a eu un coup de cœur pour l’histoire de Yazid Ichemrahen, dévorant son livre peu de temps après sa sortie. Elle n’était toutefois pas la seule à imaginer un film en lisant le bouquin : trois autres producteurs avaient déjà contacté le chef pâtissier quand elle l’a approché à son tour pour tenter d’acquérir les droits de son autobiographie.

« Ce qu’on a fait de différent des autres, c’est qu’on lui a proposé de faire partie de l’aventure », explique Laurence Lascary, rencontrée en janvier dernier à Paris dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.

« L’idée de s’impliquer dans le projet a plu à Yazid. Il a donc travaillé au scénario et il a été très présent sur le plateau pendant le tournage. »

« Un naturel »

Après avoir vu plus d’une centaine de comédiens en audition, Sébastien Tulard a décidé de confier le rôle de Yazid Ichemrahen à Just Riadh (Riadh Belaïche, de son nom complet), un jeune influenceur de 24 ans qui compte plus de 10 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui n’avait encore jamais joué au cinéma.

« Riadh a proposé quelque chose qui était totalement différent des autres, résume Sébastien Tulard. Il est très intelligent et il comprend très vite. On a mis peu de temps à définir le personnage et à trouver la tonalité de son jeu. C’était naturel pour lui. »

À la belle étoile, à l’affiche depuis vendredi.