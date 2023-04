L’investisseur futé: où stationner son argent en ces temps incertains?

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

Ma première chronique, L’investisseur futé, qui a été publiée à la fin janvier, s’intitulait C’est toujours le temps d’investir en Bourse. Je ne renie pas ce que j’ai écrit, loin de là, mais je reconnais que plusieurs investisseurs, ces jours-ci, préfèrent rester un peu sur les lignes de côté.

Les craintes d’une récession sont bien réelles, le vacillement de certaines banques est inquiétant, mais le marché de l’emploi demeure résilient. Face à tout ça, les Bourses ne savent pas trop sur quel pied danser. La tentation est donc grande de conserver des liquidités en attendant d’y voir plus clair.

Ça tombe bien, des produits financiers sûrs offrent des rendements qu’on n’avait pas vus depuis plus de 10 ans.

Comptes à intérêt élevé

Ce sont des comptes qui ressemblent beaucoup à des comptes bancaires standard, sauf que contrairement à ces derniers, ils versent des intérêts décents. On les utilise généralement en complément à un compte courant dont on se sert pour payer ses factures et effectuer des retraits. Pour déplacer des fonds d’un compte à l’autre, on procède par virement électronique, ce qui prend généralement deux jours ouvrables. Les intérêts sont versés une fois par mois.

Voici les comptes à intérêt élevé les plus avantageux actuellement :

Épargne Placements Québec

(Flexi-Plus) : 3,75 %

CI Investissement direct : 3,75 %

BLC Numérique : 3 %

Manuvie : 2,85 %

Fonds à intérêt élevé

Les plateformes de courtage versent habituellement de très maigres intérêts sur l’encaisse que vous gardez dans vos comptes d’investissement, qu’il s’agisse d’un compte CELI, REER, REEE ou d’un compte non enregistré.

Qu’à cela ne tienne : vous pouvez faire un pied de nez à votre courtier en déplaçant vos liquidités dans des fonds négociés en Bourse (FNB) ou des fonds communs de placement à intérêt élevé.

Avec la chute des marchés et la hausse des taux d’intérêt, les investisseurs se sont rués sur ces fonds au cours des derniers mois. En 2022, les Canadiens ont placé plus de 9 milliards $ dans des FNB à intérêt élevé et plus de 4 milliards $ dans des fonds communs à intérêts élevés.

Ces fonds sont considérés comme très sûrs puisqu’ils investissent dans des comptes à intérêt élevé de grandes banques canadiennes.

Hélas, les plateformes de courtage de RBC, de BMO et de la TD bloquent ces fonds. Une solution de rechange : les fonds de marché monétaire, qui sont également très sûrs et qui offrent actuellement des rendements qui s’approchent de ceux des fonds à intérêt élevé (par exemple : le FNB « ZMMK » de BMO).

Vous trouverez les principaux FNB à intérêt élevé dans le tableau ci-contre.

Certificats de placement garanti (CPG)

Les CPG, qui sombraient dans l’oubli depuis des années, sont revenus d’entre les morts l’an dernier, propulsés par la hausse rapide des taux. Le grand inconvénient de ces produits bancaires, c’est que les fonds qu’on y investit sont « gelés » pendant toute la durée du terme choisi. Leur grand avantage, c’est qu’ils vous assurent d’obtenir le rendement promis pendant toute cette période.

Certes, les CPG sont moins avantageux qu’il y a quelques mois. Les taux de 5 % ou plus ont pratiquement disparu pour des termes de plus d’un an. Mais les taux sont encore intéressants.

Voici les CPG les plus généreux en ce moment :

BLC Numérique (1 an) : 5 %

Peoples Trust (1 ou 2 ans) : 5 %

Tangerine (18 mois) : 4,85 %

Banque Alterna (1 an) : 4,75 %

Banque EQ (1 an) : 4,75 %

► Vous avez des sujets à me suggérer ? Écrivez-moi : sylvain.larocque@quebecormedia.com

FNB à intérêt élevé

Symbole Fournisseur Actifs CSAV CI 6,9 G$ PSA Purpose 4,4 G$ HISA Evolve 4,0 G$ CASH Horizons 2,3 G$