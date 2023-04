L'obscurantisme religieux, de Jérusalem à Québec

Un des grands paradoxes de notre époque est que les connaissances s’accumulent de manière exponentielle, tandis que les croyances envahissent de plus en plus l’espace politique.

Prenez les heurts récents entre Palestiniens et Israéliens. Le fond du conflit est bien entendu l’établissement de l’État hébreu sur des territoires qui appartenaient de facto à des Palestiniens. Mais la rationalité et l’esprit de conciliation tendent à s’effacer de part et d’autre dans la mesure où des factions religieuses fanatiques prennent le pouvoir ou s’en approchent. Les musulmans du Hamas, du Hezbollah ou les divers partis juifs orthodoxes ont tous en commun de s’imaginer défendre les intérêts d’une divinité – la même de surcroît. Mais leurs croyances religieuses obscurcirent à ce point leur raison qu’ils sont parfois prêts à tuer ceux qui refusent de croire les mêmes invraisemblances qu’eux.

1. Quels exemples de fanatisme religieux trouve-t‐on en Israël ?

Selon les fanatiques religieux regroupés autour du ministre de la Défense israélien, les Juifs croient former une race supérieure qui a le droit de dominer les autres, en particulier les Palestiniens. Cette vision raciste du monde est soutenue par des interprétations extrémistes de la Torah. Pourtant, que des découvertes archéologiques récentes montrent que Yahvé serait à l’origine le dieu des forgerons, dieu qui par la suite serait devenu un dieu universel, ne les fait pas réfléchir sur la nature de leur divinité.

2. En quoi les manifestations musulmanes sont-elles récupérées par des dirigeants musulmans ?

Les Palestiniens qui ont manifesté cette semaine à Jérusalem et qui ont fini par se barricader dans la mosquée d’al-Aqsa mêlent leurs revendications territoriales à leurs croyances religieuses. L’irruption des forces de l’ordre israéliennes dans la mosquée, et les images de musulmans qui y sont battus à coup de matraque ont fait le tour du monde musulman. Le Hezbollah a profité de la situation pour affirmer que les musulmans étaient prêts « à verser du sang ». Les musulmans comprennent-ils qu’ils se font manipuler par les dirigeants du Hezbollah au nom de leurs croyances ? Pas du tout.

3. Qui est derrière les extrémistes religieux ?

Les extrémistes religieux juifs et musulmans sont soutenus par des États qui voient dans ce soutien un intérêt politique. Les extrémistes juifs sont de bons colons qui grugent les territoires palestiniens. Les extrémistes musulmans sont soutenus pour les uns par l’Iran, qui par l’entremise du Hezbollah contribue puissamment à détruire le Liban, pour les autres par l’Arabie saoudite et quelques États associés, qui étendent ainsi leur contrôle à travers le monde.

4. Les guerres religieuses du Proche et du Moyen-Orient arrivent-elles ici ?

Tant que les guerres religieuses du Proche et du Moyen-Orient ne faisaient qu’exacerber les conflits locaux autour des territoires, des ressources pétrolières, de l’eau, ou encore des luttes tribales, il était facile pour les pays en dehors de cette région de les ignorer ou d’en tirer profit. Mais avec l’immigration, ces croyances religieuses moyenâgeuses, qui s’opposent aux connaissances modernes, ont essaimé.

5. Comment les croyances heurtent-elles l’éducation ?

Les adeptes de ces croyances défient depuis des décennies le ministère de l’Éducation du Québec. Par exemple, au nom de quel droit tolère-t-on que des enfants élevés par des juifs extrémistes soient coupés de pratiquement toutes connaissances modernes ? Comment des musulmans radicaux peuvent-ils exiger des salles de prières dans des écoles pour entretenir leurs croyances, alors qu’un des buts de l’école est justement de lutter par la connaissance contre les croyances de tout acabit ?