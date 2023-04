Ménage du printemps : huit astuces pour faire briller son chez-soi

Cette semaine, Le Journal profite de l’arrivée du printemps pour vous proposer une méthode facile à suivre pour entreprendre votre grand ménage du printemps. En prime, on vous donne des idées pour faire reluire vos fenêtres et des recettes de nettoyants faits maison. Faire entrer l’air frais et la propreté dans votre chez-vous n’aura jamais été aussi facile!

1. Aérez toutes les pièces à nettoyer et à ranger pendant une trentaine de minutes. Au moment du ménage d’une pièce, laissez les fenêtres ouvertes durant toute la durée de nettoyage.

2. Demandez à chaque membre de la famille de participer. Ramassez tout ce qui traîne dans la maison. Regroupez sur une table ou un tapis les objets qui ne semblent pas utiles. En ayant une vue globale de ces objets, il sera plus facile d’en faire le tri et d’éliminer le superflu.

3. Limitez vos déplacements en conservant tous les produits nettoyants, chiffons, éponges et brosses à récurer dans un panier que vous apportez avec vous de pièce en pièce.

4. Utilisez les bons outils et les bons produits pour le nettoyage. Un linge qui laisse des charpies sur les miroirs, un savon qui bariole les portes d’armoire, un produit supposément « magique » qui ne donne pas le résultat escompté vous font perdre un temps précieux puisque vous devrez recommencer le travail.

5. Passez une vadrouille recouverte d’un linge en microfibre pour dépoussiérer les murs, le plafond et déloger les fils de poussière.

6. Au besoin, lavez les murs avec une eau tiède additionnée de quelques gouttes de savon à vaisselle. Dépoussiérez tous les meubles, les lustres et les lampes.

7. Lavez les vitres de la pièce et profitez-en pour laver les rideaux ou nettoyer les stores.

8. Terminez le ménage par le nettoyage du plancher et du tapis à l’aspirateur.