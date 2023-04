Pain doré au four, garniture gourmande aux Mini Eggs

On adore cette façon de préparer du pain doré. Puisqu’on le cuit au four, toute la famille peut manger en même temps, car on n’a pas besoin de poêler chaque tranche individuellement. Pour une touche festive parfaite pour le brunch de Pâques, on ajoute des Mini Eggs !

INGRÉDIENTS

Pour le pain doré au four

8 tranches de pain de miche tranchées épais, coupées en 6 morceaux

4 œufs

430 ml (1 3⁄4 tasse) de lait ou de boisson de soya enrichie

125 ml (1⁄2 tasse) de sirop d’érable

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

2,5 ml (1⁄2 c. à thé) de cannelle moulue

1 ml (1/8 c. à thé) de muscade moulue

125 ml (1/2 tasse) de Mini Eggs, entiers ou légèrement concassés

Pour les bananes caramélisées

2 à 3 bananes, pelées et coupées en 4 morceaux

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

15 ml (1 c. à soupe) de sucre

PRÉPARATION

Pour le pain doré au four

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Beurrer un plat à quiche à haut rebord ou un plat rectangulaire d’une capacité d’environ 2 litres (8 tasses). Répartir les morceaux de pain en faisant chevaucher les tranches. Réserver.

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les œufs, le lait, le sirop d’érable, la vanille, la cannelle et la muscade. Verser le mélange d’œufs sur le pain et laisser reposer 15 minutes afin que le pain absorbe la préparation.

Ajouter les Mini Eggs sur le dessus des tranches de pain et couvrir le plat d’une feuille de papier d’aluminium. Cuire au four 20 minutes. Retirer la feuille de papier d’aluminium et poursuivre la cuisson pendant 25 minutes. Laisser tiédir 5 minutes.

Pour les bananes caramélisées

Pendant ce temps, peler et couper les bananes en deux sur la longueur puis en deux sur la largeur.

Dans une poêle à revêtement antiadhésif, faire revenir à feu élevé les tranches de bananes avec le beurre. Ajouter progressivement le sucre en retournant les tranches de bananes avec une spatule afin de faire caraméliser uniformément.

Au service, déposer les tranches de bananes sur le pain doré. Servir au centre de la table.

Les conseils de Science et Fourchette

Si on souhaite prendre de l’avance, il suffit de verser la préparation aux œufs sur le pain et de placer le tout au réfrigérateur pour la nuit afin de laisser le pain absorber le mélange. Le matin venu, il ne reste qu’à y ajouter les Mini Eggs et à cuire le pain doré.