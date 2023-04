Panier Bleu: à la recherche de consommateurs

Le Panier Bleu, qui a lancé sa première campagne publicitaire depuis qu’il est devenu un site transactionnel en octobre 2022, a attiré 411 000 visites entre décembre et mars. Un démarrage lent, qui montre les efforts à faire pour générer du trafic.

Plus tôt cette semaine, un sondage de NETendances démontrait que 55 % des adultes québécois connaissent le Panier Bleu. Selon le sondage, 7 % des sommes dépensées par les cyberacheteurs auraient été faits sur le nouveau site transactionnel.

« On trouve ça encourageant. On sent le mouvement de notre côté. Au début, des gens ont pensé qu’il y aurait cannibalisation, mais on voit que c’est un canal de plus pour faire croître les ventes des marchands », a indiqué Alain Dumas, président du Panier Bleu, devenu entreprise privée après sa création par le gouvernement caquiste.

L’entreprise, pour laquelle Investissement Québec a injecté 12 M$ pour moins de 30 % des parts, en plus de bénéficier de 4,4 M$ en subventions avant sa privatisation, ne divulgue aucun chiffre sur sa fréquentation et les ventes réalisées via son site web.

Seize pour cent des adultes québécois y auraient fait des achats en 2022 selon le sondage NETendances dévoilé cette semaine, ce qui représenterait 1,1 million de personnes âgées de plus de 20 ans. Or, selon une recherche menée par Le Journal sur Similarweb, le site du Panier Bleu a reçu en moyenne quelque 100 000 visites mensuelles entre décembre et mars.

« Je n’ai pas exécuté le sondage. Nous le prenons pour ce qu’il est : un sondage », a réagi M. Dumas.

Aider les plus petits détaillants

Photo Agence QMI, Mario Beauregard Alain Dumas

Président du Panier Bleu

Nous avons comparé les données de fréquentation du Panier Bleu à celles des sites web d’une dizaine des quelque 300 marchands représentés, dont certains affichés parmi les meilleurs vendeurs. Leurs sites individuels attirent entre 5000 et 18 000 visiteurs mensuels.

« Nous, on dépense beaucoup en publicité pour le positionnement afin d’amener des visiteurs sur le Panier Bleu. On donne accès à la population, car beaucoup de commerces ne sont pas visibles facilement via les outils de recherche », soutient M. Dumas.

Les détaillants québécois expérimentés dans le commerce en ligne génèrent pour leur part beaucoup plus de trafic que le Panier Bleu. À titre d’exemple, Simons a reçu 3,8 millions de visites en mars dernier. L’entreprise québécoise n’est d’ailleurs pas affichée sur le Panier Bleu.

Campagne publicitaire

Une première campagne publicitaire a été lancée il y a une dizaine de jours pour le Panier Bleu, qui considère être sorti du mode test en janvier. On peut y apercevoir un homme nu, adepte du naturisme, magasiner dans son salon en toute aisance. Un choix qui a laissé beaucoup d’internautes perplexes.

Chez les détaillants, il est apprécié que le Panier Bleu fasse la promotion de l’achat local.

« Il y a des efforts. C’est un ajout intéressant, mais c’est un petit pourcentage de nos ventes en ligne, moins de 5 % », souligne Frank Ménard des Sauces Firebarns à Lévis.

Caroline Néron, pour sa part, est agréablement surprise. Ses bijoux se retrouvent parmi les meilleurs vendeurs du site.

« Ça va super bien pour moi. On fait 10 à 15 ventes par semaine sur le Panier Bleu depuis quelques mois. C’est au-delà de mes attentes », dit-elle.

Après trois semaines sur le site, Taïga n’avait pour sa part encore vendu aucune de ses planches à pagayer, mais c’est encore la basse saison pour ce sport estival.

Les marchands affichés sur le Panier Bleu paient une commission de 7 % à 15 % sur chaque vente, en plus de frais d’abonnement et de visibilité. L’entreprise continue ses efforts de recrutement.

Panier Bleu

Près de 300 marchands affichés

104 000 visites sur le site en mars (Données Similarweb)

Coût estimé de développement et d’implantation : 22 M$

Partenaires financiers : Investissement Québec, Desjardins, Fonds de solidarité FTQ, Lightspeed