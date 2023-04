Panne de courant: une mère découragée parce que ses assurances ne couvrent les inondations

Une mère de Châteauguay est complètement découragée après que son sous-sol a été inondé par plus de cinq pieds d’eau, causant des milliers de dollars de dommages que ses assurances ne veulent pas couvrir.

• À lire aussi: Bilan des pannes: près de 130 000 clients privés d'électricité; des commerces seront ouverts pour Pâques

• À lire aussi: Les prises électriques cachées et rendues inaccessibles aux Galeries d’Anjou

• À lire aussi: Gestion des pannes: Balarama Holness accuse Hydro-Québec de négliger le «West Island»

« J’ai dû jeter énormément, énormément de choses. Je ne peux même pas dire combien j’ai de sacs poubelles à la rue en ce moment. J’ai jeté de la nourriture, des jouets, des vêtements... », souffle Vanessa Chevalier, encore éprouvée des événements.

Vanessa Chevalier

Cette dernière a l’impression de vivre un cauchemar depuis le passage de la tempête de verglas qui a causé une énorme panne de courant dans sa ville.

Sans électricité, les 44 stations de pompage de la Ville se sont arrêtées en fin d’après-midi mercredi.

Puisque seulement vingt d’entre elles sont équipées d’une génératrice, l’eau n’a pu être pompée correctement et les fortes pluies l’ont fait remonter dans les sous-sols.

La mère de famille de 33 ans fait partie des 250 résidences de Châteauguay qui ont été victimes d’inondations.

Sous-sol contaminé

Pour empirer la situation, son sous-sol a aussi été contaminé par des excréments après les refoulements d’égout.

Vanessa Chevalier

« On n’avait même pas pensé à regarder notre sous-sol après la panne d’électricité. Quand on est allé, l’eau était déjà beaucoup montée et les dommages étaient faits », raconte Vanessa Chevalier.

« On a dû pomper manuellement l’eau pour limiter les dommages dans le sous-sol. On a fait ça jusqu’à minuit, mais à un moment donné, on était à bout », ajoute-t-elle.

La rue Provost, où elle réside depuis 5 ans, se situe dans un secteur tranquille de la municipalité. Depuis mercredi, la rue est méconnaissable avec l’arrivée des camions de pompiers et d’autres services d’urgence.

« Jamais mes voisins n’ont vécu quelque chose de semblable. Ça n’arrive pas, ici. Et pourtant, aujourd’hui, on est plusieurs à avoir un mètre d’eau dans nos sous-sols », déplore Vanessa Chevalier.

Des dommages importants... pas assurés

Dans le sous-sol de la famille, tout est à refaire. Cinq pieds d’eau se sont accumulés dans les derniers jours et ont endommagé les murs et le plancher. Sans parler de l’odeur pestilentielle.

« Ça va au moins me coûter 10 000$. Et ça, c’est si ça n’a pas endommagé ma fournaise électrique. Sinon, c’est un autre 10 000$ », affirme la trentenaire.

Lorsqu’elle a voulu appeler ses assurances, ils lui ont répondu qu’elle n’était pas couverte pour les infiltrations d’eau et qu’elle devait se tourner vers la municipalité pour avoir un dédommagement.

« L’affaire, c’est que la Ville me dit que ce n’est pas leur faute, parce que mon sous-sol n’avait pas de clapet. Selon eux, si ma maison avait eu un clapet, ce ne serait pas arrivé. Mais moi, je connais des propriétaires qui en ont et ils ont été inondés aussi », se défend Vanessa Chevalier.

Les citoyens de Châteauguay pourront faire une réclamation dans les 15 prochains jours en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur le site de la Ville.

Le pire est passé, dit le maire

« Je suis fier de ce qu’on a accompli dans les derniers jours. Les citoyens et les employés de la municipalité ont fait preuve de beaucoup de solidarité. À présent, le pire est derrière nous », affirme le maire Éric Allard, en voulant se faire rassurant.

Selon lui, la décision du gouvernement de prioriser Châteauguay pour le rétablissement de l’électricité a complètement changé la donne.

« Ça nous a permis d’avoir les effectifs nécessaires pour opérer. On était très inquiets que les inondations touchent encore plus de maisons, mais finalement on a réussi à empêcher ça », ajoute M. Allard.

En début de soirée samedi, 12 foyers de la municipalité comptant près de 50 000 habitants restaient sans électricité.