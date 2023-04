Pannes et inondations: l'heure est au nettoyage à Châteauguay

En plus de pannes en raison de la tempête de verglas, la ville de Châteauguay, en Montérégie, a également des secteurs qui ont été inondés. Le nettoyage se poursuit samedi.

Environ 250 inondations ont été constatées jusqu’à présent à Châteauguay.

Selon la Ville, celle-ci aurait reçu 500 appels de citoyens signalant des inondations.

«Ici, c’était mon cinéma maison qui était là, ma salle d’entrainement qui était ici. J’avais aussi un petit coin zen, mon bureau. C’est sûr que c’est décourageant. On essaie de trouver les bons côtés, je vais avoir un sous-sol flambant neuf. Mon assurance est de 30 000, mais j’en ai probablement entre 50 000 et 60 000 dollars», raconte Stéphane Auger, résident de Châteauguay, dont la maison est touchée par une inondation.

20 des 44 stations de pompage ont manqué d’électricité, cessant ainsi de fonctionner.

«Il y a des gens qui ont trouvé ça difficile. Quand on est inondé et qu’on n’a plus d’électricité, on ne sait plus où aller. C’est pour ça qu’on avait ouvert des endroits pour les accueillir et pour leur offrir des repas. Le travail des employés d’Hydro-Québec et de la Ville est remarquable. (...) Dans la journée d’hier, il y a aussi des commerçants qui ont commencé à donner de la nourriture aux citoyens», souligne Éric Allard, maire de Châteauguay.

73 foyers sont toujours privés de courant à Châteauguay.