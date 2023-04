Planète soccer: le bon rapport qualité-prix

En tant que consommateur, on recherche toujours le meilleur rapport qualité-prix. Dites-vous que les organisations sportives pensent exactement de la même façon.

Dans leur cas, il s’agit d’un joueur qui va donner un maximum pour un salaire raisonnable en comparaison avec ses semblables.

Au foot européen, Erling Haaland est certainement le joueur qui offre le meilleur rapport qualité-prix à son équipe, Manchester City.

En fait, il vient au dixième rang des joueurs les mieux payés avec 22 millions d’euros (32,3 M$ CA) par année. C’est beaucoup d’argent ? Certes, mais attendez de voir ce qu’il offre en retour.

Loin devant

Parmi les dix joueurs les mieux payés d’Europe, Haaland se trouve loin devant la compétition pour son salaire par but.

Avec ses 42 buts cette saison, chaque réussite revient à 523 809 euros (769 080 $ CA) pour City. On est très loin d’Eden Hazard qui occupe le quatrième rang des joueurs les mieux payés avec 27 millions d’euros (39,6 M$ CA).

Mais comme il n’a qu’un seul but avec le Real Madrid cette saison, celui-ci a donc coûté... 27 millions d’euros.

Évidemment, Hazard est un cas isolé, mais son compatriote belge Kevin de Bruyne a lui aussi un coût de revient plutôt élevé.

Coéquipier de Haaland avec Manchester City, de Bruyne gagne 23,4 millions d’euros (34,4 M$ CA) annuellement pour une production de sept buts, soit 3 342 587 d’euros (4,9 M$ CA) par réussite.

Mbappé coûte cher

Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé d’Europe avec ses 72 millions d’euros (105,7 M$ CA) annuels pour transporter l’attaque du Paris Saint-Germain.

Mais un tel salaire devient difficile à rentabiliser sur le plan statistique, même s’il s’agit d’un joueur qui marque avec la régularité du métronome, ce que fait Mbappé.

En 34 matchs, Mbappé a fait bouger les cordages 31 fois, ce qui est excellent. Mais chaque but coûte 2 322 580 d’euros (3,4 M$ CA) au PSG.

Mais c’est le prix à payer pour compter sur un des meilleurs attaquants de sa génération qui souhaite évoluer dans la ligue de son pays. Parce que Mbappé ferait peut-être encore plus d’argent en Espagne ou en Angleterre.

Encore Haaland

Erling Haaland est décidément toute une prise pour Man U parce qu’il est également le joueur qui coûte le moins cher par match parmi les dix joueurs les mieux payés d’Europe.

Le Norvégien a disputé 37 rencontres pour un coût de 594 594 d’euros (873 010 $ CA) par rencontre.

À l’opposé, Hazard est de nouveau le dernier de classe avec seulement huit matchs joués pour un coût « d’usage » de 3 375 000 d’euros (4,9 M$ CA) par présence.

Mbappé est le seul autre joueur à coûter plus de 2 M d’euros par rencontre, à 2 117 674 d’euros (3,1 M$ CA) pour chacun de ses 34 matchs.

JOUEURS EUROPÉENS LES MIEUX PAYÉS EN 2023

Kylian Mbappé (PSG) : 72 millions €

: 72 millions € Neymar (PSG) : 44,1 millions €

44,1 millions € Lionel Messi (PSG) : 40,5 millions €

40,5 millions € Eden Hazard (Real Madrid) : 27 millions €

27 millions € Robert Lewandowski (Barcelone) : 6 millions €

6 millions € Sadio Mané (Bayern de Munich) : 24 millions €

24 millions € Kevin de Bruyne (Manchester City) : 23,4 millions €

23,4 millions € Sergio Busquets (Barcelona) : 23 millions €

23 millions € David Alaba (Real Madrid) : 22,6 millions €

22,6 millions € Erling Haaland (Manchester City): 22 millions €

COÛT PAR BUT

JOUEUR BUTS COÛT PAR BUT Mbappé 31 2 322 580 € Neymar 18 2 450 000 € Messi 18 2 250 000 € Hazard 1 27 000 000 € Lewandowski 27 962 962 € Mané 11 2 181 818 € De Bruyne 7 3 342 857 € Haaland 42 523 809 €

COÛT PAR MATCH

JOUEUR MATCHS COÛT PAR MATCH Mbappé 34 2 117 647 € Neymar 29 1 520 689 € Messi 33 1 227 272 € Hazard 8 3 375 000 € Lewandowski 34 764 705 € Mané 29 827 586 € De Bruyne 37 632 432 € Busquets 33 696 969 € Alaba 30 753 333 € Haaland 37 594 594 €

Source : Oddsscanner

MBAPPÉ CRITIQUE LE PSG

Photo AFP

La nouvelle campagne d’abonnement du Paris Saint-Germain met fortement l’accent sur Kylian Mbappé, au point d’en faire son personnage principal dans une vidéo promotionnelle, ce que Mbappé n’apprécie pas. « Je ne suis pas en accord avec cette vidéo », a écrit l’attaquant sur Instagram. Il a dit ne pas avoir su que l’entretien qu’il a eu servirait à cette campagne de réabonnement et s’est montré agacé d’être mis seul en vedette. Il croyait participer à une discussion habituelle de marketing. « Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Mbappé Saint-Germain ». Mbappé est connu pour son combat qui vise à défendre les droits sur l’image individuelle des joueurs

LAMPARD EN RENFORT À CHELSEA

Photo d'archives, AFP

La saison de Chelsea est plutôt compliquée et le club londonien a décidé de montrer la porte à Graham Potter cette semaine. Dans l’urgence de trouver un remplaçant, on a nommé Frank Lampard comme entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. L’ancienne gloire britannique a déjà occupé ce poste pendant 18 mois avant de se faire congédier en janvier 2021. Il semble que Luis Enrique, qui dirigeait l’Espagne lors de la dernière Coupe du monde, soit le principal candidat pour obtenir la permanence.

L’ARABIE SAOUDITE VEUT MOURINHO

Après Cristiano Ronaldo et une offre très généreuse à Lionel Messi, l’Arabie saoudite veut se payer un des meilleurs entraîneurs au monde. Selon le Corriere dello Sport, l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, aurait reçu une offre de 120 millions d’euros (176,3 M$ CA) pour être entraîneur en Arabie saoudite pendant deux ans. Selon le média italien, l’offre est venue directement des têtes dirigeantes du foot saoudien et on propose à Mourinho 60 millions d’euros (88,1 M$ CA) par saison pour diriger l’équipe nationale ou une formation de premier plan comme Al-Nassr ou Al-Hilal.

LE BARÇA EN GUERRE CONTRE LA LIGA

Le litige qui oppose le FC Barcelone à la Liga est loin de se résorber dans l’ombre de l’affaire Negreira dont nous vous parlions la semaine dernière. Lundi, le club catalan a réclamé la démission de Javier Tebas, le président de la Liga. La requête du club suivait des révélations par La Vanguardia selon lesquelles le grand patron de la ligue aurait fait parvenir de fausses preuves au parquet incriminant le Barça dans l’affaire Negreira. Pour rappel, Barcelone aurait versé jusqu’à 7,3 millions d’euros (10,7 M$ CA) à José Maria Enriquez Negreira, ancien président de la commission des arbitres, entre 2001 et 2018.

Matchs à surveiller

INTER MILAN c. BENFICA

Mardi

C’est le début des quarts de finale de la ligue des champions de l’UEFA. Milan a eu du mal contre Porto au tour précédent et voilà qu’il retourne au Portugal. Benfica aura un meilleur défi que contre Club Brugge en huitièmes.

BAYERN MUCH c. MANCHESTER CITY

Mardi

Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Leipzig en huitièmes tandis que Munich a trimé dur contre le PSG. Voilà un affrontement beaucoup plus égal qui a presque des allures de finale.

CHELSEA c. REAL MADRID

Mercredi

Chelsea se cherche et c’est un défi de taille pour Frank Lampard qui assure l’intérim comme entraîneur. Madrid a facilement liquidé Liverpool au tour précédent pendant que Chelsea faisait de son mieux contre Dortmund.

NAPLES c. AC MILAN

Mercredi

Un duel tout italien et parfaitement sanguin entre deux rivaux qui ne s’aiment pas. Milan est passé de justesse alors que Naples a facilement écarté Francfort en huitièmes.