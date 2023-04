Pour bien encadrer l'intelligence artificielle, on aura besoin de tous nos cerveaux...

Jeudi, l’intelligence artificielle (IA) a fait officiellement son entrée au salon bleu.

Le député libéral Frédéric Beauchemin a posé une question entièrement générée par ChatGPT 3.

La machine demandait quelles « mesures concrètes » le ministre Pierre Fitzgibbon prévoyait « mettre en place pour encourager l’utilisation de l’intelligence artificielle et les entreprises et les industries tout en assurant la protection des travailleurs. »

Un Forum

Le superministre a répondu en se référant à la désormais fameuse lettre ouverte, signée par de nombreux experts en IA qui réclament une pause de 6 mois sur le développement des systèmes d’IA plus puissant que ChatGPT 4 (voir « Pause Giant AI Experiments »).

Se disant « très soucieux des enjeux sociétaux décrits dans la lettre », il annonça la tenue d’un Forum non partisan, mercredi prochain à Montréal, réunissant six experts de l’IA et les représentants des oppositions. Les experts proposeront, expliqua-t-il, des éléments « du cadre réglementaire » ou du « cadre éthique » que le Québec devrait avoir pour conserver sa « position dominante sur le marché de l’IA ».

Intéressante, la réponse n’en comporte pas moins un aspect « business » incongru. L’enjeu, ici, me semble-t‐il, n’est pas d’éviter de perdre une chimérique « position dominante » dans quelque marché, mais plutôt d’éviter que l’IA développe une « position dominante » sur l’humanité. De plus, ce n’est pas à des experts d’un domaine – aussi bien intentionnés fussent-ils – à définir seuls les règles à suivre dans ce même domaine.

Ensuite, un forum devrait être public et c’est l’aspect qui manque à l’exercice à venir mercredi. Heureusement, le ministre n’exclut pas de tenir une commission parlementaire ou autre, plus tard.

Quel encadrement ?

Car on aura besoin de tous nos cerveaux – s’il n’est pas déjà trop tard – pour déterminer la manière d’encadrer la déferlante de l’IA, qui se développe à une vitesse inhumaine.

Pour l’instant, peu d’avenues concrètes sont proposées. Le libéral Frédéric Beauchemin, par exemple, réclame des « balises », mais les deux fois où je l’ai reçu à Qub, il n’était pas en mesure de préciser lesquelles.

Faut-il mimer l’Italie, qui a carrément interdit ChatGPT ? Se fier au fédéral, qui prévoit quelques digues dans son projet de loi C-27, lequel ignore les compétences québécoises ?

Au fait, selon Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, le Québec aurait déjà un début de cadre réglementaire et législatif, dans sa loi 25 sur la « protection des renseignements personnels dans le secteur privé ». Il souligne aussi l’adoption en 2019 (il y a bien longtemps...) d’une Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle. Bourré de bons sentiments, le document a des aspects pertinents :

•« L’administration publique n’intègre pas l’IA pour remplacer l’humain : elle l’intègre pour tirer avantage du meilleur de ce que l’humain et la technologie ont à offrir. »

•« Les décisions pouvant affecter les droits des citoyens demeureront sous le contrôle définitif d’un humain. »

Bravo ! Comment on fait ça ?

Allons à la mesure 1.1 de la stratégie : « Tenir une première consultation des citoyens sur les utilisations de l’IA dans l’administration publique. »

On n’en sort pas...