Pour voguer et pêcher sans problème

À compter du 28 avril, vous pourrez enfin vous lancer aux trousses des salmonidés, puis en mai, ce sera au tour des dorés et des brochets.

Vous y rêvez depuis des lustres. Lors de vos pauses, vous vous imaginez en train de combattre ces beaux gros trophées qui vous ont fait patienter tout l’hiver.

Vous avez même pris la peine de changer vos fils à pêche et de faire du ménage dans votre coffret. Bref, tout est prêt. À la date fatidique, vous ne voulez pas manquer votre coup.

Si vous pêchez de la rive, assurez-vous que vos bottes soient étanches et de porter une veste de sauvetage au cas où vous tomberiez dans les eaux glaciales.

Pour ce qui est du bon vieux hors-bord, de nombreux adeptes se diront qu’il n’y a pas de problème, car il fonctionnait à merveille la dernière fois qu’ils l’ont utilisé. Deux, trois tours de crank et il devrait démarrer. Ce sont souvent ces pauvres bougres qui, avec toutes les meilleures intentions du monde, restent au bord, à tirer, à tirer et à tirer sans succès sur la corde de démarrage. Pour d’autres, la batterie aura donné toute sa puissance en vain. Quelques gros mots et gestes d’impatience s’ensuivront avant de vivre une déception totale.

Il est certain que si votre moteur avait un petit bobo l’automne dernier, il ne s’est pas guéri par magie. Ajoutez à cela qu’au cours des mois hivernaux, le froid et l’humidité dégradent les carburants non traités, gomment les carburateurs non protégés, etc.

À réaliser

La première chose à faire est de vous débarrasser de votre vieille essence de façon écologique. On peut lire sur le site Esso.ca ce qui suit : « En général, l’essence doit être utilisée au cours du mois suivant son achat. Si vous ne prévoyez pas utiliser votre voiture pendant une période prolongée, il est préférable de vider le réservoir et de faire tourner le moteur jusqu’à ce qu’il cale. Si vous choisissez de conserver l’essence en suivant les directives appropriées, sa qualité devrait demeurer stable pendant au moins six mois ». Si vous avez mis du traitement de carburant, comme du Quickare par exemple, et pris tous les soins nécessaires, l’essence datant de septembre dernier n’offre plus les performances souhaitées depuis le mois de mars. Imaginez à quel point elle sera dégradée à la fin avril et en mai.

Plusieurs types d’automobiles peuvent fonctionner avec du carburant régulier. Même si ce dernier contient de l’éthanol, le carburant est renouvelé à chaque plein qui, dans bien des cas, se fait plus ou moins fréquemment. Une voiture est conçue pour rouler et faire du kilométrage. Quand on pense aux jouets pour adultes, comme les motoneiges, les motomarines, les bateaux, les pontons, les chaloupes, etc., on les utilise intensivement pendant les week-ends et les vacances, puis ils passent de longues périodes à ne pas bouger. Pour tous les véhicules de récréation et les outils comme les souffleuses, les scies à chaîne, les tondeuses, etc., on aurait vraiment intérêt à les alimenter seulement avec du carburant super à indice élevé d’octane. On débute donc la saison avec de l’essence performante.

Un test

Avant même de penser à partir à l’aventure, faites démarrer le moteur en vous assurant que le pied est immergé dans l’eau ou en vous servant d’un dispositif de rinçage qui recouvre l’entrée d’eau pour le système de refroidissement du moteur, que certains spécialistes appellent crépine d’aspiration.

Faites-le fonctionner une bonne dizaine de minutes jusqu’à ce qu’il devienne chaud. Vous en aurez alors le cœur net.

Le meilleur investissement que vous pouvez faire est de vous procurer des bougies d’allumage de qualité, conçues pour votre engin. Dans bien des cas, il suffit de les remplacer pour que votre moteur ronronne tout doucement à nouveau. Conservez-les précieusement dans votre coffret de pêche. Après un remplacement, rebranchez les fils bien à leur place en appliquant une pression suffisante pour assurer un bon contact.

Conseils

Selon Pierre Lefrançois, de la marina Bo-Bi-No à Laval, avant de déclarer forfait sur le bord de l’eau après vous être épuisé à tenter de faire démarrer votre hors-bord, vous devriez vérifier que le coupe-moteur relié à un cordon spiralé rouge est bel et bien en place. Il arrive parfois que la fourchette de contact sur l’interrupteur de sécurité se décroche. Au besoin, déconnectez le kill switch, puis remettez-le bien en place.

Une des erreurs les plus communes commises par les pêcheurs est de ne pas dévisser l’évent du réservoir à essence. Ce système permet à la pompe à gaz de bien tirer l’essence du réservoir sans restriction. Privé de la sorte, le moteur peut démarrer, mais il s’éteindra rapidement. Il suffit de le desserrer pour que tout rentre dans l’ordre. Si vous parcourez de longues distances sur des chemins forestiers, il se peut qu’une grande quantité de poussière vienne se déposer sur vos équipements. Si l’évent semble sale et recouvert de saleté, cela peut l’empêcher d’effectuer son travail adéquatement. Nettoyez-le du mieux que vous le pouvez et soufflez avec votre bouche pour dégager les salissures.

Si vous avez un modèle à deux temps, il ne faut évidemment pas oublier de mettre la bonne quantité d’huile dans l’essence. Sans ce liquide lubrifiant, le moteur pourrait saisir. À l’opposé, si vous en mettez trop, il pourrait boucaner à outrance et s’encrasser. Avec ces engins, quand l’utilisateur doit toujours activer l’étrangleur pour qu’ils fonctionnent, cela indique qu’un nettoyage du carburateur est nécessaire.

Un hors-bord est refroidi par un apport d’eau au moyen d’une prise sur le pied vouée à ce travail. Si le moteur fonctionne, mais que vous ne voyez pas d’eau sortir par le témoin, il faut l’arrêter sur-le-champ. Prenez une tige métallique fine, comme un hameçon long coupé en haut de la courbure et tentez de déloger les toiles d’araignées, les détritus, les herbes ou autres matières pouvant bloquer l’alimentation en eau.

Si vous vous servez d’un moteur électrique, mis à part une recharge adéquate de la pile, assurez-vous qu’elle garde sa charge en faisant un test ou en analysant l’électrolyte. Sachez qu’une batterie au plomb mal entretenue peut sulfater et devenir inutilisable. En vérifiant le niveau des liquides, vous saurez si vous devez ajouter de l’eau distillée. Finalement, nettoyez bien les bornes pour générer une bonne conductivité.

