PSYCHO : Pourquoi pense-t-on autant à l’argent?

L’argent n’est pas qu’un moyen de combler des besoins. C’est un enjeu émotionnel et social qui a une influence parfois démesurée sur nos vies.

L’argent est un outil pratique d’échange économique, mais à cause de sa valeur symbolique, il a vite supplanté d’autres ressources sociales comme la force physique, la beauté ou l’intelligence.

L’argent est une source de sécurité pour combler nos besoins réels ou imaginés. C’est aussi une source de pouvoir qui augmente notre liberté d’action et notre influence.

Comme tout ce qui compte beaucoup (ex. : nos amours), l’argent peut faire notre bonheur, mais aussi notre malheur. Jusqu’à un certain niveau, avoir plus d’argent augmente notre degré de satisfaction générale, soit en réduisant le stress lié à nos besoins et obligations ou en nous permettant des plaisirs plus fréquents.

Un thème émotionnel

L’argent est rarement un sujet neutre. Manquer d’argent augmente l’anxiété et l’irritabilité. Il est une cause fréquente d’insomnie, de détresse et de perte d’estime de soi.

Nos sensibilités liées à l’argent ont été façonnées par notre entourage (famille, quartier) et nos expériences individuelles (emplois, dettes, récessions).

Certaines personnes dépensent impulsivement, tandis que d’autres sont très économes.

Dépenser procure une satisfaction (une dose de dopamine cérébrale), mais, comme plusieurs drogues, elle peut créer une dépendance. Certaines personnes qui prennent des médicaments mimant les effets de la dopamine (ex. : maladie de Parkinson) développent des envies irrésistibles de dépenser ou de prendre des risques financiers.

La valeur subjective de l’argent dépend de nombreux facteurs psychologiques. Payer à crédit peut nous faire dépenser plus en rendant le retrait d’argent moins immédiat. Changer de monnaie lors d’un voyage peut aussi nous faire dépenser plus en rendant la valeur de la dépense plus floue.

Nos émotions financières nous jouent souvent des tours.

Certains n’aiment pas dépenser à cause de leurs insécurités ou d’une perception gonflée de leurs besoins.

Parfois, nos blocages nous font hésiter à investir dans un projet (études, rénovations), même quand il en vaut clairement la peine. Parfois, on perd notre temps pour réaliser des petites économies et parfois on est prêt à perdre beaucoup d’argent pour sauver du temps.

Quand on reçoit des montants d’argent importants, on vit souvent une euphorie légère qui fait naître des envies ou des projets plus ambitieux. On devient plus confiant en l’avenir et parfois plus impulsif, prêt à s’endetter ou prendre plus de risques.

L’argent est aussi un sujet délicat pour les relations, une grande source de frustration, de jalousie et de rancœur qui favorise les conflits.

L’argent peut nous rendre plus égoïste, plus cachottier ou plus fraudeur.

L’argent et les proches ne font pas toujours bon ménage. Quand des proches partagent des factures, se prêtent de l’argent ou se partagent un héritage, les relations sont souvent affectées.

Par contre, dans plusieurs situations, plus on s’attache aux gens, plus on devient généreux. L’argent peut même être un liant social qui procure du réconfort et de l’espoir quand on contribue à une cause commune ou qu’on aide des plus démunis.

Maître ou outil ?

L’argent devrait être un outil et non un maître. La consommation et les possessions servent d’évasion, mais ne soulagent pas le stress de façon durable.

Quand on pense moins à l’argent, on réduit notre anxiété et on vit plus pour le présent et pour les interactions humaines. Comme tous les sujets d’anxiété, il est utile de se faire accompagner, de découper le problème en morceaux, d’envisager plusieurs scénarios et surtout de revisiter nos valeurs pour se détacher de nos besoins moins essentiels.