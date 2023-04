Prière à l'école: faisons preuve de lucidité

On a cru autrefois que la défense de la langue française et la reconnaissance officielle de la laïcité de la société québécoise pouvaient nous mettre à l’abri des attaques du Canada anglais.

Or, à l’évidence, notre naïveté collective et notre attirance pour ce que nos ancêtres appelaient « la sainte paix » nous ont amenés par la suite à inventer l’expression ambiguë, voire contradictoire d’« accommodements raisonnables ». Or ces traits de notre caractère sont en train de nous perdre.

Les demandes d’élèves musulmans du secondaire d’avoir accès à des locaux réservés à la prière nous interpellent.

Ces demandes ont été formulées tout récemment. Comment croire à un phénomène spontané de la part d’élèves mineurs ? En effet, l’on découvre que les demandes émanant de ces jeunes dans deux écoles secondaires à Laval seraient passées inaperçues si la journaliste de 98,5 FM Valérie Lebeuf n’avait pas rendu publique la nouvelle.

Situation alarmante

Tout à coup, l’on saisit non pas l’ampleur, encore, mais la réalité de la situation dans deux écoles. Des élèves musulmans, au vu et au su de tout le monde, prient dans les corridors ou dans les cages d’escalier. Bref, dans les aires communes, ce qui pose aussi un problème de sécurité.

Dans La Presse, le chroniqueur Patrick Lagacé cite une source à l’école Saint-Maxime qui assure que dans le passé des musulmanes portaient le hidjab, mais que depuis quelques mois certaines se couvrent tout le corps sauf les mains et le visage.

Mettons les choses au clair. Il s’agit ici de jeunes adolescentes, des mineures. Ne pouvons-nous pas nous interroger sur ces demandes en contradiction avec la loi sur la laïcité ?

Le ministre Bernard Drainville a tranché. Aucune école secondaire publique ne peut tolérer un lieu de prière. Mais il serait imprudent, voire malaisé, de croire que cette émergence de demandes n’aura pas de conséquences.

On peut croire que le Conseil national des musulmans canadiens tentera d’utiliser les tribunaux pour contester cette laïcité. Ainsi, le Québec se retrouve au pied du mur. À Laval, on a affaire à des militants très engagés dont certains doivent jouer de leur autorité sur ces élèves d’autant plus obéissants qu’ils sont religieux.

Islamisme

En 2013, Le Journal a publié un long entretien que m’avait accordé alors Malek Chebel. Cet Algérien d’origine, anthropologue, historien et psychanalyste, qui avait consacré dix ans de sa vie à traduire le Coran en français, nous avait mis en garde contre l’islamisme qui était en train selon lui de déstabiliser nos pays.

Il est décédé depuis, mais je pense souvent à mon ami et qui connaissait si bien le Canada. « Les islamistes sont très actifs chez vous. Ils ont compris, hélas pour vous, que le Canada est un paradis terrestre pour eux. Ils rêvent certainement de créer des espaces uniquement fondamentalistes [...]. Il faut les isoler, aller aussi vite qu’eux. »

Les demandes de lieux de prière et d’accommodements de nature religieuse ne sont que la partie visible de leurs activités.

Malek Chebel établissait bien la distinction entre islamistes et musulmans. C’est pourquoi il faut rappeler constamment que la majorité des musulmans vivant chez nous sont des gens de bonne foi et n’ont rien à voir avec ces « fous de Dieu » qui mènent un combat politique et idéologique. Une guerre qui ne dit pas son nom.

Joyeuses Pâques à tous nos lecteurs.