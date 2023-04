Qualité de l’air à l'école: pire que l’hiver dernier

Malgré les sommes importantes investies par Québec, la qualité de l’air dans les classes au début de 2023 s’est détériorée par rapport à la même période l’an dernier.

Pour en arriver à cette conclusion, Le Journal a comparé les taux de concentration moyens de CO2 dans les classes pendant quatre semaines de janvier et février 2023, pour ensuite les comparer aux mêmes semaines un an plus tôt.

Résultat : la qualité de l’air est acceptable dans la très grande majorité des locaux, mais 5,4 % d’entre eux ont affiché cette année une concentration moyenne de CO2 dépassant la norme « adéquate » de 1500 ppm, fixée par le ministère de l’Éducation.

L’hiver dernier, au cours de la même période, cette proportion était plutôt de 3,7 % (voir encadré).

Pourtant, en février 2022, Québec avait annoncé que des travaux totalisant 225 millions $ étaient prévus jusqu’à la fin décembre 2022 pour améliorer la qualité de l’air dans les écoles, en plus de ceux déjà réalisés depuis juillet 2020 en marge de la pandémie.

Ces sommes ont servi principalement à entretenir ou réparer des systèmes de ventilation mécanique de même qu’à remplacer ou ajouter des fenêtres dans les classes.

Moins de fenêtres ouvertes

À la rentrée 2021, le gouvernement Legault a aussi fait installer des lecteurs de CO2 dans toutes les écoles primaires et secondaires.

Cette mesure est loin d’avoir fait l’unanimité puisque l’amélioration de la qualité de l’air en classe repose principalement sur l’ouverture des fenêtres, que l’enseignant doit gérer selon le niveau de CO2 affiché sur le lecteur dans son local.

Cette année, des enseignants pourraient avoir décidé de mettre la pédale douce sur l’ouverture des fenêtres, dans le contexte d’un retour à la normale après la pandémie, afin de s’assurer que les élèves n’aient pas froid en classe, indique Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement.

Or les profs ne devraient pas avoir à choisir entre la qualité de l’air ou le confort en classe, ajoute-t-elle.

« L’ouverture des fenêtres, ce n’est pas une réponse acceptable aux problèmes de qualité de l’air que l’on a en ce moment », affirme Mme Hubert.

Le son de cloche est semblable du côté de la Centrale des syndicats du Québec, où on estime aussi que les classes ont été moins ventilées cette année parce que la COVID-19 était moins présente « dans les classes comme dans l’actualité ».

« Les données disponibles sont claires et confirment que les problèmes liés à la qualité de l’air sont toujours présents dans nos écoles, affirme son président, Éric Gingras. Une classe en haut de 1500 ppm est une classe de trop. On reconnaît qu’il y a du travail qui a été fait, mais c’est insuffisant et trop lent. »

4200 classes non conformes

Au début 2023, environ 4200 classes en moyenne ont affiché des concentrations de CO2 au-delà de 1500 ppm.

Au ministère de l’Éducation, on reconnaît que la situation peut soulever des questions.

« Nous comprenons tout à fait l’interrogation. Or, il importe de préciser qu’une multitude de facteurs peut influencer la comparaison d’une année à l’autre, comme les classes incluses dans l’échantillon observé, le nombre d’élèves présents dans les locaux ou les conditions météorologiques pour une période donnée », indique sa porte-parole, Esther Chouinard.

Le nombre de classes avec des lecteurs de CO2 en fonction était moins élevé au début de 2022 que cette année.

Le ministère avait toutefois indiqué l’an dernier que l’installation de ces appareils a été faite en priorité dans les classes où la qualité de l’air était la plus problématique.

« Des bienfaits multiples »

Une bonne qualité de l’air en classe permet de réduire les risques de transmission des virus comme la COVID-19, mais favorise aussi une meilleure concentration, indique de son côté Nancy Delagrave, physicienne et membre du collectif COVID-STOP.

« Les bienfaits sont multiples », dit-elle, tout en ajoutant que l’installation de purificateurs d’air aurait été beaucoup plus appropriée pour améliorer la qualité de l’air en classe.

Au début de 2023, 69 % des classes affichaient un niveau de CO2 sous la barre des 1000 ppm, ce qui représente la norme « idéale » à atteindre selon Québec.

Source : compilation réalisée par Le Journal à partir des données du ministère de l’Éducation.