Quartier.Québec : la nouvelle plateforme vidéoludique et culturelle qui brise l’isolement des 14-25 ans

Pour briser l’isolement des jeunes de 14 à 25 ans, Quartier.Québec offre une variété d’activités vidéoludiques et culturelles, en plus de multiples ressources en prévention, écoute et référencement en santé.

Cette initiative de la Fondation des Gardiens virtuels et soutenue par le gouvernement du Québec et Desjardins, Quartier.Québec repose sur l’idée de communauté.

« Le nombre d’entre eux qui demandent du soutien psychologique augmente sans cesse, rappelle Louis-Félix Cauchon, à l’origine du projet et vice-président de la Fondation des Gardiens virtuels. Or, l’isolement représente une cause ou un symptôme majeurs de la détérioration de la santé mentale. Quartier.Québec y apporte des solutions efficaces, en plus d’y promouvoir une utilisation responsable du numérique.»

Le communiqué ajoute que la plateforme proposera notamment un vaste bottin de ressources avec les liens menant vers les sites des groupes, organisations et autres entités procurant de l’aide. Prochainement, un bouton « Batman » permettra aux utilisateurs de joindre des travailleurs de diffusions en direct en cas d’alerte ou d’aide urgente. Enfin, Quartier.Québec offrira du contenu (vidéos, textes, etc.) lié à la santé provenant d'experts ou d'organismes reconnus. Parmi les problématiques et enjeux qui y seront couverts, notons les relations parents/enfants, la cyberdépendance et la cybersécurité.

Un espace pour socialiser, jouer et évoluer

« Nous avons identifié des chefs de file dans des univers comme les jeux vidéo, la culture et les communications, dit Stéphanie Harvey, quintuple championne du monde du jeu Counter-Strike et porte-parole de Quartier.Québec. Puis, nous les avons regroupés dans un espace sécuritaire en ligne où les 14-25 ans auront leur propre place. »

Invités à s’engager dans la vie, la plateforme prend l’allure d’un quartier où les passions et intérêts des ados et des jeunes adultes se retrouvent dans des bâtiments distincts. Par exemple, au Stade, ils y réalisent des performances de haute voltige, participent à des compétitions, pratiquent des sports ou s’inscrivent à des tournois de sports électroniques.

Pour sa part, la Scène constitue l’endroit où se déroulent des spectacles de toutes les sortes et l’espace où des artistes émergents se révèlent et s’accomplissent. Quant à l’Agora, c’est là où l’on partage des connaissances sous la forme de conférences, de débats et d’échanges qui visent à stimuler la curiosité et à enrichir le savoir.

Plateforme gratuite

La Rue des ateliers est le théâtre d’expérimentations et d’immersions qui font plonger dans l’inconnu et élargir les horizons : cuisine, yoga, méditation, couture, robotique, etc. Enfin, c’est à l’Arcade que se retrouvent les passionnés de jeux vidéo pour échanger des tactiques et des stratégies, participer à des tournois, etc.

L’inscription à Quartier.Québec est gratuite. Il suffit de créer un compte sur la plateforme pour accéder à son contenu et s’inscrire à ses activités.

Lien : https://quartier.quebec/