Quels seront les métiers les plus offerts en 2023

La firme spécialisée en ressources humaines Ranstad a publié en début d’année la liste des 15 emplois qui seront assurément les plus offerts en 2023. Dans le trio de tête, on y observe l’influence du commerce électronique, avec la demande pour des développeurs (et aussi des coordonnateurs en marketing numérique parmi le top 15).

De son côté, l’évolution des attentes et des besoins des travailleurs se fait sentir par la forte recherche pour des gestionnaires en ressources humaines. Enfin, l’évolution constante qui caractérise les énergies renouvelables explique la quête importante d’ingénieurs mécaniques.

Les autres titres où les besoins sont particulièrement élevés sont : soudeur, technicien/commis comptable, infirmière, commis d’entrepôt, conseiller au service à la clientèle, chauffeur, associé aux ventes, adjoint administratif, analyste d’affaires, superviseur de production et chargé de projet de construction.

Le site de recrutement et d’affichage de postes Jobbom a aussi publié cet hiver sa liste des emplois les plus susceptibles d’être proposés durant l’année. On y trouve en tête les développeurs et intégrateurs web (taux horaire : de 18 $ à 43,27 $), devant les conseillers en ressources humaines (de 23 $ à 54,95 $), ingénieurs mécaniques

(de 22 $ à 61,54 $), techniciens comptables (de 16 $ à 35,26 $), infirmières (de 16 $ à 35,26 $), chauffeurs (de 14,25 $ à 30 $), associés aux ventes et vendeurs (de 14,25 $ à 23 $), adjoints administratifs (de 20 $ à 42,86 $) et, enfin, soudeurs (de 36,59 $ à 40,19 $).

Santé et éducation en manque

Pour sa part, la firme montréalaise spécialisée Neuligent a réalisé au début de la décennie un exercice semblable, ciblant plutôt les secteurs où les besoins allaient être les plus élevés. Sans surprise, la santé y domine, avec des métiers allant des ambulanciers aux préposés aux bénéficiaires en passant par les infirmiers, pharmaciens, etc. Pour leur part, les services sociaux et l’enseignement montrent des besoins tant chez les éducateurs à la petite enfance que chez les gardiens d’enfants et les travailleurs sociaux et communautaires.

Le secteur des sciences n’y échappe pas et il recherche des ingénieurs en aérospatiale et de logiciels, des officiers au contrôle des services de transport, des technologues et techniciens en génie mécanique ainsi qu’en génie industriel et en fabrication. Les sciences appliquées et les technologies de l’information recherchent aussi des travailleurs, dans ce milieu où le salaire moyen annuel est supérieur de plus de 46 % à la moyenne canadienne. On y a notamment besoin d’analystes et consultants en informatique, d’analystes de banques de données et en assistance technique, de designers graphiques, d’illustrateurs et de programmeurs web.

Enfin, les ventes et le marketing sont d’autres domaines en quête de main-d’œuvre comme des analystes en marketing et financiers, des directeurs des ventes, des gestionnaires de compte, des représentants et des spécialistes en marketing numérique.

Bien entendu, on trouve aussi des métiers intemporels comme adjoints administratifs, caissiers, conducteurs de camions, réceptionnistes, serveurs et manutentionnaires.

Et pour la suite

Par ailleurs, selon le Système de projection des professions du Canada, la demande de main-d’œuvre sera importante dans le milieu des nouvelles technologies, en particulier pour l’intelligence artificielle (IA). À ce chapitre, Neuligent estime que la fonction d’expert-conseil en IA sera sans doute fort recherchée d’ici peu.

C’est que les entreprises, peu importe leur taille, devront se positionner et déterminer comment elles tirent profit de ce nouvel outil. Et sur ce plan, les enjeux seront nombreux : comprendre comment les organisations peuvent en bénéficier, quelles connaissances elles doivent acquérir, quelles ressources elles doivent prioriser, quelles compétences elles doivent développer, quelles tâches elles peuvent automatiser, etc.