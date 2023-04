« L'amour, on nous l'a appris tout croche », croit l'humoriste Léa Stéliski qui publie son livre « La recette de l'amour »

Forte du succès de son essai La vie n’est pas une course – un best-seller –, l’humoriste et autrice Léa Stréliski signe ce printemps un savoureux essai-témoignage sur la quête amoureuse, La recette de l’amour. Réconfortants, pleins de bon sens et de sagesse, drôles aussi, les mots de Léa font du bien. Et Dieu sait qu’on en a tous besoin en ces temps postpandémiques remplis d’incertitude, de doutes et de désillusions.

Au fil des pages, Léa Stréliski livre ses réflexions, ses confidences, ses interrogations sur le couple, le célibat, l’intimité, les enfants, les relations humaines au quotidien. Et elle le fait avec douceur et bienveillance, sans jamais employer un ton moralisateur.

Elle parle d’amour... tout en racontant une histoire d’amour personnelle, où deux amis d’école au primaire se retrouvent un jour, se marient et ont beaucoup d’enfants.

Partage-t-elle dans ce livre une véritable recette de l’amour ? Existe-t-il d’ailleurs une recette du bonheur ? Un élixir d’amour ? Léa, en entrevue, se souvient d’avoir eu le flash du titre en premier.

« Le titre est ridicule. Il me faisait rire parce qu’il est complètement exagéré. Qu’est-ce que tu connais à la recette de l’amour ? Mais en même temps... je partage quand même ma recette de l’amour, et comment moi, j’ai fait pour trouver l’amour. Alors je me dis : quitte à trouver l’amour, je vais le partager ! »

À cœur ouvert

Qu’est-ce qui fait qu’on trouve ou pas la fameuse recette ?

« Je ne peux pas généraliser, mais je pense que l’amour, ça se vit à cœur ouvert. Et que souvent, l’amour, ça se fait mal parce qu’on nous l’a appris tout croche, ou parce qu’on a vécu des choses. Parce que la vie est traumatisante : on a vécu des deuils, on a perdu des gens, on nous a blessés.

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

« Je pense qu’on met des couches de protection autour de notre cœur parce qu’on a trop vécu de choses. »

Par conséquent, ajoute-t-elle, beaucoup de gens ont le cœur fermé, parce qu’ils ont eu trop mal, et ne veulent plus rien savoir.

« Ils continuent d’avancer en se convainquant de ce scénario : quel que soit ce qu’ils vivent, ils vont remettre ces lunettes-là et vont lire les situations en fonction de ce qu’ils connaissent. Je pense qu’on fait tous ça. »

Rechercher l’authenticité

Léa Stréliski pense également qu’on ne vit pas dans une société qui nous amène à aller vers notre propre authenticité.

« Souvent, les gens se rencontrent à partir de leur ego. Ils pensent que c’est comme ça qu’il faut aimer. Ils pensent que c’est parce qu’on les admire ou parce qu’ils gagnent tant d’argent, parce qu’ils sont performants ou parce qu’une femme est belle. On cherche à attirer le monde avec ce qu’on pense qu’on a d’aimable. Alors que souvent, c’est zéro ça que tu es... c’est zéro ça, ton cœur. »

Sur la même fréquence

Léa ne peut pas dire pourquoi il y a du monde qui trouve l’amour et du monde qui ne le trouve pas.

« Il y a toujours une part de mystère dans la vie. Mais je pense que l’amour, ça se trouve à cœur ouvert. »

« Plus tu avances dans la vie, plus tu es proche de comment tu te sens, et que tu assumes ta propre vérité, plus tu attires le monde qui résonne sur cette fréquence. C’est ça la recette : l’intimité amène l’intimité. »