Congé de Pâques: des épiceries fermées malgré l'autorisation

Même si les épiceries des six régions les plus touchées par la tempête de verglas ont eu l’autorisation d’ouvrir, certaines se voient contraintes de demeurer fermées en raison de pertes alimentaires importantes.

«Je pense que c’est une bonne idée.»

«Je ne suis pas certaine que c’était obligé. J’avais prévu de tout faire hier. Ça l’aurait donné une belle journée de congé aux employés, mais ça fait plaisir à d’autres gens.»

«Je pense que les gens vont être contents de se ressourcer, surtout que probablement les gens ont perdu beaucoup de nourriture.»

Ce ne sont pas toutes les épiceries qui sont ouvertes ce dimanche puisque certaines n’ont pas été en mesure de regarnir leurs stocks.

«On sait que le vendredi saint et le samedi de Pâques sont des journées extrêmement achalandées. On parle avec nos distributions et avec notre bannière pour voir ce qui peut être livré rapidement. C’est sûr qu’on se concentre sur les produits de base, donc on s’assure qu’ils soient disponibles. On essaie d’offrir le mieux pour les gens qui en ont besoin», explique Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques gouvernementales A.D.A.

Avant de vous y rendre, appelez l’épicerie la plus proche pour vérifier si celle-ci est bel et bien ouverte.