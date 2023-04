Jon Rahm remporte le Tournoi des maîtres

AUGUSTA – C’était le combat attendu depuis deux jours et celui des prophètes. Le choc entre le grand ténor du circuit de la PGA et une vedette du controversé circuit LIV Golf qui secoue le sport professionnel depuis près d’un an. Jon Rahm s’est battu avec férocité pour remporter le prestigieux Tournoi des Maîtres.

Le golfeur de 28 ans signe une cinquième victoire espagnole sur les allées du Augusta National, et ce 40 ans après la magnifique prestation du grand Seve Ballesteros.

Il devient le quatrième Espagnol à enfiler le convoité veston vert.

Getty Images via AFP

Rahmbo a vaincu «Big, Bad, Brooks» dans une lutte serrée jusqu’au retour, en ronde finale. En pleine possession de ses moyens, il a tout simplement éclipsé son rival. Dans une journée à oublier longue de 30 trous, Koepka n’a rien pu acheter.

Et par le temps qu’il regarde au-delà de son épaule, un Rahm en mission l’avait déjà dépassé très tôt en ronde finale.

Getty Images via AFP

Avec une fiche cumulative de -12, le meilleur golfeur du circuit de la PGA cette saison a devancé Phil Mickelson et ce même Koepka par quatre coups.

Plus de détails suivront...