La plus ancienne horloge du Musée de la civilisation révèle les secrets du quotidien de nos aïeux

« Nous avons vu une corneille le 11 mars 1889. » Le printemps s’annonce enfin ! Dans le boîtier de cette vieille horloge, de mystérieuses inscriptions longtemps restées anonymes révèlent le quotidien d’une famille de cultivateurs de Bécancour au tournant du XXe siècle.

« En 1896 il [sic] ont commencé à entailler le 6 avril 7 et 8 » peut-on lire à l’intérieur du cadre droit de l’horloge. Entre 1881 et 1904, la date du début du temps des sucres, de même que celles de la tonte des moutons, des labours, des semailles, des foins et des récoltes sont inscrites à l’intérieur de l’horloge.

Photo fournie par le Musée de la civilisation, don de Christian Chevalier, photographe : Julien Auger

Un quotidien bien de chez nous

De la fabrication des chandelles à la naissance d’une pouliche, ce quotidien dicté par les saisons se conjugue au fil des fêtes religieuses, mariages et décès. Se révèlent ainsi les nombreuses interactions des gens de la campagne, dont les rares sorties pour visiter la famille élargie dans les localités voisines sont un véritable évènement.

Les Beauchesne, Bergeron, Boisvert, Cormier, Cyrenne, Demers, Ducharme, Dumont, Gagné, Girard, Lacourse, Landry, Leblanc, Levasseur, Mailhot, Marchand, Rhéault et Rochefort sont évoqués dans ces humbles écrits. Mais laquelle de ces anciennes familles de Bécancour et des environs possédait cette fameuse horloge ?

Lorsque l’horloge a été acquise par le Musée de la civilisation en 2005, les recherches initiales n’avaient pas permis d’identifier son propriétaire à la fin du XIXe siècle.

Un mystère enfin résolu

Mais aujourd’hui, en 2023, c’est possible grâce aux bases de données constamment enrichies par les chercheurs et généalogistes de Bécancour.

« Je suis certain qu’il s’agit de l’une des filles de mon arrière-arrière-grand-père, Célina Cormier, qui a écrit dans cette horloge », affirme le président de Patrimoine Bécancour, Raymond Cormier. « Son mari est Pierre Cyrenne, qu’elle surnomme papa, comme “popa” dans La petite vie. Mentionnés dans les inscriptions de l’horloge, les prénoms de ses tantes et oncles, ainsi que ceux de ses 11 enfants, correspondent aux informations de nos bases de données. »

Toujours selon M. Cormier, la famille résidait dans le rang Cournoyer à proximité du fleuve, mais aussi d’un secteur bien connu pour ses érablières. Un siècle plus tard, le rang est devenu le boulevard Bécancour. Sur l’emplacement de leur ferme, on trouve le parc industriel et... des serres de cannabis.

Un premier contact avec un artefact

Pas étonnant que cette intrigante horloge ait été sélectionnée pour faire partie de l’exposition jeunesse Ma Maison, inaugurée en 2022. « Elle me semblait parfaite pour le salon où le thème principal est la transmission d’une génération à l’autre. Pour les petits, c’est un premier contact avec les objets de collection », indique la conservatrice du Musée de la civilisation, Lydia Bouchard.

